ペッパー、今期最終を一転赤字に下方修正

ペッパーフードサービス <3053> [東証Ｓ] が8月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の最終損益(非連結)は1億8900万円の赤字(前年同期は1900万円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来の5600万円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。

併せて、通期の同損益を従来予想の5400万円の黒字→9000万円の赤字(前期は2800万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の最終利益は前年同期比2.1倍の9900万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の最終損益は1億4700万円の赤字(前年同期は3100万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の1.5％→-2.7％に大幅悪化した。



