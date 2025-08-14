健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開するTENTIAL（以下、テンシャル）は、夏休みシーズンにおいて“夏の疲れ”に関する意識調査を実施した。その結果、調査人数のうち27.6％の人が夏に足元の疲れを感じやすいと答えた一方、サンダルには疲れやすい・クッション性がないといった悩みを感じていることから、夏の足元ケアの重要性が明らかになった。

同調査では、夏場の足元に対する疲れや不快感、さらにはサンダルに関する悩みを多くの人が抱えている実態が明らかになった。その結果、夏に他の季節よりも疲れを感じやすい人が全体の7割近くを占め、その中でも足元の疲れを感じている人が3割近くと、全身のだるさの次を占め、夏場に足元への疲れを感じる人が多いことがわかった。また、夏の定番アイテムのサンダルを着用している人が半数以上いる中、「足が疲れやすい」、「クッション性がない」など既存サンダルへの悩みを抱えていることもわかった。

近年では、夏場の気温がかなり高くなっており、移動への悩みが多くなっている。その中で特に重要となっている体の部位が“足”となる。足元への疲労が蓄積しやすい一方、十分なケアができていない人が多い中、足元ケアの新習慣として、履くだけで足を労わるリカバリーサンダルへの期待が高まっている。

TENTIALでは、適度なクッション性とアーチサポート構造で、足の負担を軽減するサンダルを販売している。足元疲労の悩みが多くなる夏にぜひ、TENTIALのリカバリーサンダルを試してみてほしい考え。

調査では、夏は気温や活動量の増加によって、69.7％の人が足の疲れを実感。また、夏に感じやすい身体の不調として「足元の疲れ」は27.6％で、肩（20.9％）や頭・腰（各20.1％）を上回り、全身のだるさ（65.7％）に次ぐ2番目に多い症状だったた。

「足をよく使っている」と感じるのは、「立ち仕事」が42.9％（115件）、「通勤」が32.8％（88件）、「レジャー・アウトドア」が29.9％（80件）となっており、通勤・仕事・家事など日常の中で足が酷使されていることがわかる。

夏に「サンダルをほぼ毎日、もしくは週に数回以上履く人」が57.5％と半数以上が夏場にサンダルを着用する中で、「疲れやすい・クッション性が足りない」など、サンダルが、疲労への悩みの種、また、疲れの原因となっている可能性があることがわかる。

「足元ケアの重要性が増していると感じるか」という問いには、82.5％が「感じる」と回答したことに対し、「足の疲れやむくみを感じたとき、どんなケアをしているか」という問いに、「サンダルなど履き物を変える」と回答した人は、17.5％（47件）と“意識はあるが行動には移せていない”というギャップが明らかになった。手軽な足の疲れに対するケアを必要としている人が多い。

サンダルを選ぶ際の重視ポイントでは、「快適さ」が65.3％（175件）、「疲れにくさ」が63.8％（171件）、「デザイン性」が49.6％（133件）と、「履き心地・疲れにくさがデザインより重視されている」傾向が明確になっている。さらに「クッション性」が66.4％（178件）、「アーチサポート」が54.1％（145件）、「リカバリー機能」が53.4％（143件）といった“足を労わる機能”に対する期待も高くなっていることからリカバリーサンダルへの需要の高さがうかがえる。

TENTIALのサンダルシリーズは、ライフスタイルや身体の状態に合わせて選べる、2つの機能性モデルを用意している。足の本来の力を引き出すことを目的とした「Conditioning Sandal」、そして、適度なクッション性と安定性で至福の気持ちよさを追求した「Recovery Sandal」。どちらも、ただ履くだけで、日々のコンディショニングをサポートする一足となっている。

「Conditioning Sandal」は、足本来の機能を引き出すことで、身体全体のバランスを整えることを目指した一足。TENTIAL独自の特許技術「キュボイドバランス理論」によって、足裏の中心にある“立方骨”を押し上げてアーチを形成し、足指までしっかり使えるようにサポートする。現代人に多く見られる“浮き指”への対策としても注目されており、姿勢の乱れや肩・腰への負担軽減にもつながる。外出機会が増え、足を酷使する夏に、TENTIALのサンダルが足元からサポートする。

「Recovery Sandal」は、足の重さや靴の締め付けから解放されたい日常の足に、心地よい休息をもたらす設計。適度なクッション性と、土踏まずを持ち上げるアーチサポート構造によって、足裏への負担を軽減しながら、歩行時の安定性もサポートする。室内やオフィスでの使用はもちろん、運動後のリカバリータイムやちょっとした外出にもぴったりで、忙しい毎日に、至福の履き心地を提供する。

［調査概要］

調査方法：インターネット調査

調査期間：7月

調査対象：TENTIALCLUB会員（n数＝267）

実施機関：TENTIAL

TENTIAL＝https://corp.tential.jp