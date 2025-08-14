女優の細川直美が12日に自身のアメブロを更新。夫で俳優の葛山信吾と娘がお揃いで購入したというコラボ商品を公開した。

【映像】細川直美（50）のすっぴんショット（複数カット）

この日、細川は「先日ジェラピケとドラえもんのコラボを商品を娘と夫がお揃いで購入しました」（原文ママ）と報告。「正確には娘が先に購入し夫はドラえもんのパーカーにしよう。と思っていたところ、そちらは残念ながら完売で娘とお揃いとなった次第です」と経緯を説明した。

続けて、商品について「ホワイトは朝のドラえもんでグレーは夜のドラえもんだそうですよ」と説明し「ボタンやタグなど細かなところまで凝っていて可愛い過ぎ」と絶賛。「ジェラピケの手にかかると殆どのものが1.5倍以上可愛くなる気がします」とつづった。

一方で、自身は「ドラみちゃんが可愛い過ぎて迷いましたが…その場を何とか踏みとどまる事が出来ました笑」と述べつつ「今後は分かりませんが…」とお茶目にコメント。さらに「ドラえもんのショッパーを嬉しそうに持ってるのが何だか可笑しくてクスッと笑ってしまいました」と葛山の様子を明かした。

最後に「やっぱり私も買えば良かったかなぁ」と心境を吐露。「写真より実物が圧倒的に可愛かったコラボでしたよ〜」とつづり、ブログを締めくくった。