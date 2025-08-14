¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬»£±ÆÃæ¤Ë»¶È±¡ªÆþÂâÁ°¤Ë¥ª¥óÈý¤ÎÁ°È±¡õÃ»È±¤ÇÄ©¤ó¤À¡ØESQUIRE KOREA¡Ù¥«¥Ðー3¼ï¤¬¸ø³«
´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØESQUIRE KOREA¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢ASTRO¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¡Ë¤ÎCHA EUN-WOO¡Ê¥Á¥ã¥¦¥Ì¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿2025Ç¯9·î¹æ¤Î¥«¥Ðー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥óÈý¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ØESQUIRE KOREA¡Ù9·î¹æ¥«¥ÐーÁ´3¼ï¡¿»¶È±¸å¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÎÆü¾ï¡¿Ë·¼ç»Ñ¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì Â¾
¢£¥Á¥ã¥¦¥Ì¤¬¥ª¥óÈýÃ»È±¤ÇÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª
7·î28Æü¤ËÊ¼Ìò¤ÎµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤ÆÎ¦·³¤ËÆþÂâ¤·¤¿¥Á¥ã¥¦¥Ì¡£¡ÈÆþÂâÁ°ºÇ¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ØESQUIRE KOREA¡Ù¤Î»£±Æ¤Ë¤Ï¡¢È±¤òÀÚ¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¼«¿È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëSAINT LAURENT¡Ê¥µ¥ó¥íー¥é¥ó¡Ë¤òÅ»¤Ã¤¿É½»æ¤ÏÁ´3¼ïÎà¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇºÂ¤Ã¤¿¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¡¢ÆþÂâÁ°¤Î·è°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÑÛ¡¹¤·¤¤´ãº¹¤·¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤¿¡£»£±ÆÃæ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È±¤Ï¡¢ÈýÌÓ¤è¤ê¤âÃ»¤¤Á°È±¤¬¿·Á¯¤Ê°õ¾Ý¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÉ½»æ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥íー¥é¥ó¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥çー¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥Ï¥¤¥Öー¥Ä¤òÍú¤¤¤¿¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¡£Á°È±¤ò¾å¤²¤Æ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤à¤Ã¤ÆÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿É½»æ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÎàµ©¤Ê¤ëÈþËÆ¤È´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë ËÜÅö¤ËâÁ¤·¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¿ä¤»¤ë¡×¡ÖÈ±Ã»¤¤¥¦¥Ì¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£ÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿È±¤ÎÌÓ¤ä¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤é¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆþÂâÁ°¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£