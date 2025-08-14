HYDEが自身のInstagramを更新し、JAEJOONG（ジェジュン）ら『LuckyFes’25』出演者とのオフショットを投稿した。

【写真】『Lucky Fes '25』のフォトボードの前でジェジュンと同じようなポーズで撮った2ショットを公開したHYDE

■HYDEが大型野外フェス『Lucky Fes’25』の最終日に登場

8月9日から11日までの3日間にわたって、茨城：国営ひたち海浜公園で開催された野外音楽フェス『LuckyFes’25』。最終日の11日にHYDEが出演し、RAINBOW STAGEでパフォーマンスを行った。

本投稿は、フェスのタイトルが描かれたフォトボードの前に立つHYDEとジェジュンとの2ショット（1枚目）。HYDEは黒Tシャツにサングラスとハットという姿で、ジェジュンは蛍光グリーンのTシャツに短パンを合わせている。HYDEは片手を帽子に当て、ジェジュンは“L”字を作っている。

HYDEは、他に差し指を折ったポーズで-真天地開闢集団-ジグザグのメンバーとの集合ショット（2枚目）、笑顔のオーイシマサヨシとの2ショット（3枚目）、ASH DA HEROのメンバーと肩を組んだ姿（4枚目）も公開した。

SNSには「HYDE様めっちゃかっこいい！」「どの写真も夏の良い思い出感」と絶賛するファンの声が溢れていた。