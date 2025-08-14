コロンバンは、8月21日から、コロンバンのショップおよびサロンにおいて、季節の新作ケーキを期間限定で販売する。長野県の老舗ぶどう農園から直送されるシャインマスカットや、北海道産えびすかぼちゃなど、この時期ならではの厳選素材を贅沢に使用した。秋の訪れを感じる、豊かな香りと味わいを届ける。



「長野県産シャインマスカットのショートケーキ」

「長野県産シャインマスカットのショートケーキ」は、長野県須坂市の老舗ぶどう農園「岡木農園」から直送されたシャインマスカットを、3粒も贅沢に使用したショートケーキ。芳醇な香りとジューシーな果汁たっぷりのシャインマスカットと、甘さ控えめの軽やかな生クリーム、卵の風味豊かなしっとりスポンジが織りなすハーモニーは、まさに絶品だという。



「ショコラマロン」

「ショコラマロン」は、フランス産クーベルチュールを使用した、口どけなめらかなチョコレートケーキ。濃厚なショコラムースの中に、とろけるようなマロンブリュレを閉じ込めた。ケーキの上に飾られたコイン状のマロンペーストが、味のアクセントになっている。チョコレートとマロンが生み出す、奥深い味わいが魅力だという。



「なめらかパンプキンプリン」

「なめらかパンプキンプリン」は、北海道産えびすかぼちゃをたっぷり使用し、なめらかに仕上げたパンプキンプリン。牛乳に生クリームを加えることで、コクのある味わいに仕上げた。ほろ苦い自家製カラメルと、甘さ控えめの軽やかな生クリーム、香ばしいローストヘーゼルナッツが、プリンの美味しさを一層引き立てる。



「キャラメルポワールロール」

「キャラメルポワールロール」は、風味豊かな自家製キャラメルクリームとポワール（洋梨）のロールケーキ。ポワールのバタークリームを表面に絞り、自家製キャラメルソース、羊羹風キャラメル、フランボワーズチョコをトッピングした。バニラが香るしっとりとしたロール生地、ほろ苦いキャラメルクリーム、華やかに香るポワールの絶妙なバランスが際立つ一品となっている。

［小売価格］

長野県産シャインマスカットのショートケーキ：1296円

ショコラマロン：891円

なめらかパンプキンプリン：783円

キャラメルポワールロール：2160円

（すべて税込）

［発売日］8月21日（木）

コロンバン＝https://www.colombin.co.jp