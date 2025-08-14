　8月14日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2892銘柄。東証終値比で上昇は1077銘柄、下落は1725銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが74銘柄、値下がりは146銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7779>　サイバダイン　　　　217　　+33（ +17.9%）
2位 <3556>　リネットＪ　　　　　775　 +117（ +17.8%）
3位 <5070>　ドラフト　　　　　　669　　+98（ +17.2%）
4位 <9218>　ＭＨＴ　　　　　　　852　 +116（ +15.8%）
5位 <4301>　アミューズ　　　　 1950　 +256（ +15.1%）
6位 <219A>　ハートシード　　　 4050　 +505（ +14.2%）
7位 <2215>　一パン　　　　　　　618　　+77（ +14.2%）
8位 <5255>　モンラボ　　　　　　271　　+31（ +12.9%）
9位 <6574>　コンヴァノ　　　　 1508　 +161（ +12.0%）
10位 <7273>　イクヨ　　　　　　　929　　+97（ +11.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7033>　ＭＳＯＬ　　　　　 1381　 -364（ -20.9%）
2位 <4487>　スペースマ　　　　　350　　-85（ -19.5%）
3位 <4499>　スピー　　　　　　 2010　 -472（ -19.0%）
4位 <302A>　ビースタイル　　　 1000　 -211（ -17.4%）
5位 <5707>　東邦鉛　　　　　　　655　 -123（ -15.8%）
6位 <6276>　シリウスＶ　　　　　250　　-45（ -15.3%）
7位 <3625>　テックファム　　　　685　 -121（ -15.0%）
8位 <3753>　フライト　　　　　　221　　-35（ -13.7%）
9位 <6560>　ＬＴＳ　　　　　　 2065　 -301（ -12.7%）
10位 <9467>　アルファＰ　　　　 1415　 -204（ -12.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5301>　東海カーボン　　　 1020　+21.7（　+2.2%）
2位 <7211>　三菱自　　　　　　408.9　 +6.6（　+1.6%）
3位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2150　+14.0（　+0.7%）
4位 <6361>　荏原　　　　　　　 2930　+18.0（　+0.6%）
5位 <7733>　オリンパス　　　 1768.1　 +9.1（　+0.5%）
6位 <3402>　東レ　　　　　　　964.9　 +4.9（　+0.5%）
7位 <6954>　ファナック　　　 4532.1　+22.1（　+0.5%）
8位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　237.7　 +1.0（　+0.4%）
9位 <2768>　双日　　　　　　　 3730　　+15（　+0.4%）
10位 <6103>　オークマ　　　　 3724.5　+14.5（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4324>　電通グループ　　　 2810 -344.0（ -10.9%）
2位 <8253>　クレセゾン　　　　 3945　 -175（　-4.2%）
3位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　　 4630　 -124（　-2.6%）
4位 <8801>　三井不　　　　　 1519.7　-31.8（　-2.0%）
5位 <5711>　三菱マ　　　　　　 2440　-22.5（　-0.9%）
6位 <8802>　菱地所　　　　　 3101.9　-20.1（　-0.6%）
7位 <9503>　関西電　　　　　 1995.3　-12.2（　-0.6%）
8位 <7751>　キヤノン　　　　 4325.1　-24.9（　-0.6%）
9位 <8591>　オリックス　　　 3741.1　-20.9（　-0.6%）
10位 <7267>　ホンダ　　　　　 1614.5　 -9.0（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース