[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1077銘柄・下落1725銘柄（東証終値比）
8月14日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2892銘柄。東証終値比で上昇は1077銘柄、下落は1725銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが74銘柄、値下がりは146銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は40円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の14日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7779> サイバダイン 217 +33（ +17.9%）
2位 <3556> リネットＪ 775 +117（ +17.8%）
3位 <5070> ドラフト 669 +98（ +17.2%）
4位 <9218> ＭＨＴ 852 +116（ +15.8%）
5位 <4301> アミューズ 1950 +256（ +15.1%）
6位 <219A> ハートシード 4050 +505（ +14.2%）
7位 <2215> 一パン 618 +77（ +14.2%）
8位 <5255> モンラボ 271 +31（ +12.9%）
9位 <6574> コンヴァノ 1508 +161（ +12.0%）
10位 <7273> イクヨ 929 +97（ +11.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7033> ＭＳＯＬ 1381 -364（ -20.9%）
2位 <4487> スペースマ 350 -85（ -19.5%）
3位 <4499> スピー 2010 -472（ -19.0%）
4位 <302A> ビースタイル 1000 -211（ -17.4%）
5位 <5707> 東邦鉛 655 -123（ -15.8%）
6位 <6276> シリウスＶ 250 -45（ -15.3%）
7位 <3625> テックファム 685 -121（ -15.0%）
8位 <3753> フライト 221 -35（ -13.7%）
9位 <6560> ＬＴＳ 2065 -301（ -12.7%）
10位 <9467> アルファＰ 1415 -204（ -12.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5301> 東海カーボン 1020 +21.7（ +2.2%）
2位 <7211> 三菱自 408.9 +6.6（ +1.6%）
3位 <2503> キリンＨＤ 2150 +14.0（ +0.7%）
4位 <6361> 荏原 2930 +18.0（ +0.6%）
5位 <7733> オリンパス 1768.1 +9.1（ +0.5%）
6位 <3402> 東レ 964.9 +4.9（ +0.5%）
7位 <6954> ファナック 4532.1 +22.1（ +0.5%）
8位 <9434> ＳＢ 237.7 +1.0（ +0.4%）
9位 <2768> 双日 3730 +15（ +0.4%）
10位 <6103> オークマ 3724.5 +14.5（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4324> 電通グループ 2810 -344.0（ -10.9%）
2位 <8253> クレセゾン 3945 -175（ -4.2%）
3位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4630 -124（ -2.6%）
4位 <8801> 三井不 1519.7 -31.8（ -2.0%）
5位 <5711> 三菱マ 2440 -22.5（ -0.9%）
6位 <8802> 菱地所 3101.9 -20.1（ -0.6%）
7位 <9503> 関西電 1995.3 -12.2（ -0.6%）
8位 <7751> キヤノン 4325.1 -24.9（ -0.6%）
9位 <8591> オリックス 3741.1 -20.9（ -0.6%）
10位 <7267> ホンダ 1614.5 -9.0（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
