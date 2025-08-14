巨人戦

プロ野球・中日のチェイビス内野手が、13日に東京ドームで行われた巨人戦で衝撃的な一発を放った。中日ファンが待ち構えるレフトスタンド上段に飛び込む今季3号の特大弾。竜党からは、過去の助っ人になぞらえるなど、称賛の声が続出している。

3-3と同点で迎えた6回無死走者なし。カウント0-2と追い込まれたチェイビスは、巨人の2番手・菊地のフォークボールを綺麗に振りぬいた。快音を残した打球がグングンと伸びると、レフト席上段に着弾。左翼を守るキャベッジが一歩も動かずに見送る特大の勝ち越しソロに、東京ドームに駆け付けた中日ファンは沸き上がった。

7月に加入したチェイビスは、2014年のM LBドラフト1巡目（全体26位）でレッドソックスに指名されると、パイレーツやナショナルズを渡り歩き、メジャー通算42本塁打を放った。スポーツチャンネル「DAZN」野球専門Xが「規格外すぎる、このパワー」としてホームランを、動画で紹介すると、X上のファンからは称賛のコメントが相次いだ。

「レオゴメスの匂いがする助っ人は、久々」

「愛されるぞこれは」

「愛してるぞチェイビス」

「ボールの飛び方エグすぎる！！！」

「バット置き、ブランコ以来じゃない？？」

「野手が誰も動かないHR好き」

「フォロースルーのカッコ良さはNPBでNo.1かも」

「外国人はこれくらいロマン溢れる方がいい」

「チェイビスのホームランのフォロースルー、ゴメスがすごい懐かしいの気のせい？」

「このインロー捌けるのえぐいな」

試合は、チェイビスの一発が決勝点となり、4-3で中日が勝利している。



（THE ANSWER編集部）