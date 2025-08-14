23Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ´Ú¹ñ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Éü³è¡ª¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì
´Ú¹ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Baby V.O.X ¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖBACK to V.O.X: New Breath¡×¤Ï12Æü¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬³«»Ï¤·¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼Í½Ìó¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä¹Ç¯¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤»Ù»ý¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï9·î26¡¢27Æü¤Î2Æü´Ö¡¢·Äô¦¡Ê¥¥ç¥ó¥Ò¡ËÂç³Ø¤Î¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÅÂÆ²¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£2002Ç¯°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¸½¤¹¤ëÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢Baby V.O.X ¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÁ´À¹´ü¤È¸½ºß¤ò·Ò¤°¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿ Baby V.O.X ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®Îõ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤â¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤¬Âè1À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¸ºß´¶¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆK-POP¤ÎÄìÎÏ¤ò¼¨¤¹¡È¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£