ドジャース投手陣は「本当に呪われている」リリーフにまた故障者 「育成と準備の方法に問題」迫られる“抜本的”な改革
スチュワートがIL入り。投手陣は呪われていると指摘された(C)Getty Images
ドジャースがまたしてもケガ人に悩まされている。夏のトレード期限でツインズから獲得したばかりのブロック・スチュワートが右肩の炎症で負傷者リスト入りした。
打撃陣でも、打線を引っ張っていたマックス・マンシーが右脇腹の痛みのために現地時間8月13日のエンゼルス戦のスタメンを急きょ外れる事態となった。
この試合は大谷翔平が今季9度目の先発登板を果たしたが、5回途中4失点で降板。5−4とリードして迎えた8回にはスチュワートの代わりにメジャー昇格したエドガルド・エンリケスが逆転の適時打を浴びて5−6となり、そのまま敗れてナ・リーグ西地区首位のパドレスとは1ゲーム差となった。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、「スチュワートがIL入りしたことは、ドジャースの投手陣が本当に呪われていることをさらに示している」とし、「ドジャースにとっての不幸な現実は、投手の故障があまりにも頻繁に起こっていることだ」と嘆いた。
記事では、右肩インピンジメント症候群の佐々木朗希をはじめ、トミー・ジョン手術を受けたリバー・ライアンやカイル・ハートまで多岐にわたると紹介し、「負傷した先発投手に加え、スチュワートのIL入りにより、現在出場不能なリリーフ投手の総数は7人となった」と伝えた。
さらに、「ドジャースの投手陣に何が起こっているのか？呪いなのか？何か他の要因が働いているのか？」と投げかけ、既に復帰したものの、これまでブレイク・スネルとタイラー・グラスノーもケガで離脱していたことを考えると、シーズンを通してケガ人が絶えない事態は異常ともいえる。
同メディアは「ドジャースは投手の育成と準備の方法に問題を抱えており、それが多くの不運なケガにつながっているのではないかと考えられる」と指摘。ケガ人が続出し、残された投手に負担がかかる現状も拭えない。
記事では「この呪いを解くためには何らかの対策が必要であり、ドジャースが慢性的な投手陣のケガの苦難を完全に克服するためには、アンドリュー・フリードマン編成本部長が楽観的な見方以上の対応を講じる必要があるだろう」と、抜本的な改革が必要であると説いている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]