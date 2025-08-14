ZEROBASEONE、2度目のワールドツアーに期待大！レーサーに変身したポスター公開

ボーイズグループZEROBASEONEがワールドツアーへの期待を高めた。

本日（8月14日）、ZEROBASEONEは公式SNSを通じて2度目のワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE＆NOW’」（以下、「HERE＆NOW」）のメインポスターを公開した。

公開されたポスターのなかのZEROBASEONEは、無限の宇宙の空間を疾走する“9人9色”のレーサーに変身した。世界中のZEROSE（ZEROBASEONEのファンネーム）に会うためのメンバーたちの覚悟と固い意志を垣間見ることができる。

「HERE＆NOW」はZEROBASEONEがデビュー後初のワールドツアー「TIMELESS WORLD」の余韻を引き継ぐ2度目のワールドツアーだ。

ZEROBASEONEは「TIMELESS WORLD」を通じて約14万人の観客を動員し、圧倒的な人気を博した。

続けて、ZEROBASEONEは「HERE＆NOW」で“グローバルトップ級グループ”という名にふさわしい大規模アリーナ級ツアーを展開し、過去と現在を合わせたアイコニックな瞬間を繰り広げる。

（写真＝WAKEONE）ZEROBASEONE

ZEROBASEONEとZEROSE、お互いだけが存在する完璧な世界でエネルギッシュなパフォーマンスを披露する。特に、ZEROBASEONEは今回のツアーで1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のステージまで、世界中のファンの前で披露する予定だ。

ZEROBASEONEは、来る10月3〜5日にソウル松坡（ソンパ）区KSPO DOMEで「HERE＆NOW」の幕を開けた後、10月18日にタイ・バンコク、10月29〜30日に日本・埼玉、11月8日にマレーシア・クアラルンプール、11月15日にシンガポール、12月6日に台湾・台北、12月20〜21日に香港まで7地域で11公演を行う。

なお、ZEROBASEONEは9月1日、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』をリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。