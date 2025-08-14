ヨンア、イケメン息子にハグ 顔出しショットに「横顔綺麗」「素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】モデルのヨンアが8月13日、自身のInstagramを更新。息子との初めてのロンドン旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ヨンア、イケメン息子にハグ
ヨンアは「Londonは息子と来るのは初めて」とコメントし、息子との旅行を報告。多数の写真の中にはヨンアが息子にハグをする仲睦まじい姿も収められている。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子」「微笑ましい」「息子さんイケメン」「いい思い出になりそう」「横顔綺麗」「親子の時間大切」「ロンドン楽しそう」といったコメントが寄せられている。
ヨンアは2009年4月に韓国人の実業家と結婚し、2013年6月に離婚。2014年10月に日本人の実業家の男性と再婚し、2016年12月に第1子となる長男を出産。2024年12月に離婚を発表している。（modelpress編集部）
