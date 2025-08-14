小川菜摘、手作りヘルシー料理公開「簡単そうで早速真似します」「いいアイデア」
【モデルプレス＝2025/08/14】タレントの小川菜摘が13日、自身のInstagramを更新。鶏胸肉と豆腐を使ったヘルシーナゲットのレシピを公開し、反響が寄せられている。
【写真】小川菜摘、アイデア詰まった簡単ヘルシー料理
小川は「鶏胸肉とお豆腐のナゲット」とオリジナルレシピを紹介。「鶏胸ひき肉に絹豆腐、ピザチーズ、にんにくチューブ、塩、片栗粉でコネコネ」「少量の油で火が通るまで、表面がカリカリになるまで焼く」と材料と作り方を説明し、「めーーっちゃ美味しい」とコメントを添えて、美味しそうに仕上がった手作りナゲットの写真を公開した。また「コネコネはフライパンでやっちゃって」と調理の工夫もつづっている。
この投稿に、ファンからは「いいアイデア」「簡単そうで早速真似します」「ヘルシーで良い」「美味しそう」「参考になる」「作ってみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
