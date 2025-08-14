BLACKPINK¡¦¥¸¥¹¡¢µ¤ÉÊÉº¤¦ÈþËÆ¤ÇÌ¥Î»¡Ä¡ÖDior¡×¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥«¥Ð¡¼¤ËÅÐ¾ì
BLACKPINK¤Î¥¸¥¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ømarie claire KOREA¡Ù9·î¹æ¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¡Û¥¸¥¹¡¢¡ÖDior Beauty¡×¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë
ºÇ¶á¡¢BLACKPINK¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¥¸¥¹¤Ï¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¥«¥Ã¥È¤Ç¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÊDIOR Beauty¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¶¯Îõ¤«¤Ä¥·¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥¸¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤¬2025Ç¯½©¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖNEW ¥ß¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë 2025 ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¼«Í³¤Ç¼«Î©¤·¤¿¸½Âå½÷À¤Î»Ñ¤ò´°àú¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡õ¥¤¥á¡¼¥¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡ÊPeter Philips¡Ë¤¬ºÆ²ò¼á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢1967Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë½é¤Î¥ì¥Ç¥£¥È¥¥¥¦¥§¥¢¡Ö¥ß¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡×¤ò¸½ÂåÅª¤Ê¥¯¥Á¥å¡¼¥ë´¶³Ð¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥Ù¡¼¥¸¥å¡×¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¡×¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î3¼ïÎà¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥ë¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É·×18¼ï¤Î¿·ºî¤¬Â·¤¦¡£
¥¸¥¹¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥á¥¤¥¯¤«¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¥ë¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ö¥ë¡¼¥¸¥å ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡×¤Î¿·¾Ï¡ÖNEW ¥ë¡¼¥¸¥å ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥ª¥ó ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢¥ì¥Ã¥É¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯¤Ï°µ´¬¤À¡£¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¡¢¥°¥í¥Ã¥·¡¼¤Ê¥Ä¥ä´¶¤¬ÆÃÄ§¤ÎÆ±À½ÉÊ¤Ï¡¢Á´10¿§¤Î¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Çº£½©¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥È¥ì¥ó¥É¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥¹¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î»£±Æ¥«¥Ã¥È¤ä¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ï¡Ømarie claire korea¡Ù9·î¹æ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡þ¥¸¥¹ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯1·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¸¥¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£2016Ç¯8·î8Æü¤ËBLACKPINK¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÇÍ¥²í¤ÊÈþËÆ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ç§¤á¤ë¥®¥ã¥°¥»¥ó¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¡£2024Ç¯2·î21Æü¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½êBLISSOOÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£