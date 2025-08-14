喉に刺青を入れ、頭にはシリコンを注入して“ツノを生やした”28歳女性が語る、意外な過去「ずっといじめられてきた人生」
喉元に宝石のような刺青を宿し、編み上げた髪の毛が特徴的な美女・せいらちん。さん（@prprtiara）、28歳。現在、都内でBar店員として3軒の店を掛け持ちする売れっ子だ。「人ではないものになりたい」と話す彼女の、凄絶な体験とは――。
◆ずっといじめられてきた人生
覇気に満ちた外見と裏腹に、せいらちん。さんの声は静かでしっとりとしている。開口一番、「ずっといじめられてきた人生なんです」と明かして、筆者を驚かせた。
福岡県に生まれたせいらちん。さんは一人っ子として育てられた。両親と、母方の祖母と暮らす家。父親は自営業をやっていた。いじめられはじめたのは、幼稚園の頃だという。
「福岡県の奥まった地域が私の故郷です。幼稚園のときは同級生から物を隠されたり、仲間はずれにされる程度でしたが、ほぼ同じメンバーが通う小学校に進学するので、そこで本格化しました。『ブス』と外見のことを言われるのがとても嫌で、また直接的な暴力の被害にも遭ったので、ほとんど友達と行動することはなく、学校から帰ると母親と一緒にいましたね」
◆教師の“死ねばいいリスト”に入れられ…
同じ地域の子どもが通うので、必然的に中学校でもいじめの標的にされた。なかでも教師が絡むいじめは悪質だ。
「中学校1年くらいのときは、代表委員をやったりしていたんです。とはいっても、誰もなる人がいなかったので立候補しただけなのですが……。
中2くらいのときに、体育でバレーボール指導にあたっていた若い女性教師が強烈で、運動部の女子と一緒になって『◯◯は死ねばいいのに』みたいなことを言う教師でした。その“死ねばいいリスト”のなかに私も入っていたのを聞いてしまって、陰鬱な気持ちになりました。運動部の子はわりと攻撃的で、私のような美術部員は標的にされがちだったというのもあるかもしれません。お昼から学校へ行くと、私の机のうえに給食がぐちゃぐちゃにされていたこともありました」
もう無理だ――そう思った中学2年生のある日、せいらちん。さんは学校へ行けなくなってしまった。だが家族の反応はなかなか厳しいものだった。
「サボりとかではなく、本当に身体が動かなくなってしまって。それで不登校になってしまいました。父は非常に厳しい人で、学校へ行かない私に対してあたりがきつかったと思います。母は一定の理解をしてくれてはいましたが、父の手前、『今日も行かないの？ パパが怒るから行ってほしいんだけど』みたいな感じだったと思います」
◆自分の居場所を壊される感覚に
せいらちん。さんが不登校になったことをきっかけとして、あるとき家庭内に亀裂が走った。
「私がいつまでも学校へ行かないことに業を煮やした父が、私の身体を掴んで外に引きずり出そうとしたんです。必死で抵抗して、その場で大喧嘩になりました。自分の居場所は家のなかにしかなかったのに、無理やりそれが壊されそうになったことに非常に強い恐怖感を覚えました。トラウマだと思います」
◆高校進学も、一週間で不登校に
この事件以来、せいらちん。さんは父親との同居を拒絶した。ちょうど父親の事業が失敗した時期にも重なり、県外に移住する予定があったことから、父親だけが家族と離れて暮らすことになったという。
「母も板挟みで、つらい立場だったと思います。いじめのことを知っているのは母だけだったんです。というのは、父に知られれば性格上必ず学校へ乗り込んでいくので、相談すらできなかったんだと思います」
その後、高校に進学するが、中学時代のいじめの主犯格と同じクラスになり、一週間で不登校になった。高校だけは卒業してほしいと願う両親と、進学したい専門学校があったせいらちん。さん、両者が折り合う着地点として、通信制高校転入があった。無事に卒業し、念願だった服飾の専門学校に進学する。
◆ずっといじめられてきた人生
覇気に満ちた外見と裏腹に、せいらちん。さんの声は静かでしっとりとしている。開口一番、「ずっといじめられてきた人生なんです」と明かして、筆者を驚かせた。
「福岡県の奥まった地域が私の故郷です。幼稚園のときは同級生から物を隠されたり、仲間はずれにされる程度でしたが、ほぼ同じメンバーが通う小学校に進学するので、そこで本格化しました。『ブス』と外見のことを言われるのがとても嫌で、また直接的な暴力の被害にも遭ったので、ほとんど友達と行動することはなく、学校から帰ると母親と一緒にいましたね」
◆教師の“死ねばいいリスト”に入れられ…
同じ地域の子どもが通うので、必然的に中学校でもいじめの標的にされた。なかでも教師が絡むいじめは悪質だ。
「中学校1年くらいのときは、代表委員をやったりしていたんです。とはいっても、誰もなる人がいなかったので立候補しただけなのですが……。
中2くらいのときに、体育でバレーボール指導にあたっていた若い女性教師が強烈で、運動部の女子と一緒になって『◯◯は死ねばいいのに』みたいなことを言う教師でした。その“死ねばいいリスト”のなかに私も入っていたのを聞いてしまって、陰鬱な気持ちになりました。運動部の子はわりと攻撃的で、私のような美術部員は標的にされがちだったというのもあるかもしれません。お昼から学校へ行くと、私の机のうえに給食がぐちゃぐちゃにされていたこともありました」
もう無理だ――そう思った中学2年生のある日、せいらちん。さんは学校へ行けなくなってしまった。だが家族の反応はなかなか厳しいものだった。
「サボりとかではなく、本当に身体が動かなくなってしまって。それで不登校になってしまいました。父は非常に厳しい人で、学校へ行かない私に対してあたりがきつかったと思います。母は一定の理解をしてくれてはいましたが、父の手前、『今日も行かないの？ パパが怒るから行ってほしいんだけど』みたいな感じだったと思います」
◆自分の居場所を壊される感覚に
せいらちん。さんが不登校になったことをきっかけとして、あるとき家庭内に亀裂が走った。
「私がいつまでも学校へ行かないことに業を煮やした父が、私の身体を掴んで外に引きずり出そうとしたんです。必死で抵抗して、その場で大喧嘩になりました。自分の居場所は家のなかにしかなかったのに、無理やりそれが壊されそうになったことに非常に強い恐怖感を覚えました。トラウマだと思います」
◆高校進学も、一週間で不登校に
この事件以来、せいらちん。さんは父親との同居を拒絶した。ちょうど父親の事業が失敗した時期にも重なり、県外に移住する予定があったことから、父親だけが家族と離れて暮らすことになったという。
「母も板挟みで、つらい立場だったと思います。いじめのことを知っているのは母だけだったんです。というのは、父に知られれば性格上必ず学校へ乗り込んでいくので、相談すらできなかったんだと思います」
その後、高校に進学するが、中学時代のいじめの主犯格と同じクラスになり、一週間で不登校になった。高校だけは卒業してほしいと願う両親と、進学したい専門学校があったせいらちん。さん、両者が折り合う着地点として、通信制高校転入があった。無事に卒業し、念願だった服飾の専門学校に進学する。