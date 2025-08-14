プールで水着アピールも効果なく、失恋した女子大生。彼が体型よりも好きだったものは――仰天ニュース特報
お盆休み、仕事のストレスから開放されている方も多いこの時期。だが、別なストレスを感じている人たちも……。帰省や実家、夏にまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2021年8月11日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
夏真っ盛り。プールに海に……と、はしゃぎたい人も多い季節だろう。
「プールで勘違いして失恋したことがあるんです」
そう話す女子大生の真緒さん（仮名・21歳）は、ある事件をきっかけに、以降は男性とプールに行けなくなってしまったそうだ。
◆好きな男性とみんなでプールに
トラウマになった出来事は2年前の夏、大学1年の頃までさかのぼる。
「同じ大学の同じ学部に好きな人がいました。でも好きすぎて、LINEや電話はよくするんだけど、2人きりで遊ぼうって誘えなかったんです」
そんな微妙な距離のまま夏休みを迎えることになってしまった。
「このまま約2ヶ月も会えなかったら寂しいし、他で彼女ができちゃうかもって焦ったんです。だから『みんなでプール行かない？』って、自分から誘ったんです」
真緒さんと好きな男性を含め、合計6人の仲良しメンツで行こうということになった。男3女3で人数的にもちょうど良かったが、直前に女友達が行けなくなってしまった。
「2日前に夏風邪をひいてしまったんです。まぁそれは仕方がないし、5人で行くことになったんです。ただ、1人の男子が『男が余るから誰か女呼んでや』と言い出したんです」
確かにレジャー施設に行くときは偶数のほうが行動しやすいというのもあるので、その気持ちはわからなくもない。この提案を受け、真緒さんは高校時代の友人を誘うことにしたという。
◆彼の好みは「ぽっちゃり」。あえて細身の友人を誘ったが…
「私の好きな人は、磯山さやかさんみたいなぽっちゃりが好きなんです。だからあえて、菜々緒さんみたいなモデル体型の子を呼びました」
真緒さんはまさにぽっちゃり体型で、実際に好きな人から直接「見た目はドンピシャかも」と言われたこともあるそうだ。
「本当にこのプールで彼との距離を縮めることに命がけだったんです。それが……」
楽しみにしていたプール当日。菜々緒似の友人は、そのグループ内で真緒さんしか知らない状況。みんなが彼女に気を使い、話しかけていたという。
しかしそのぶん、真緒さんが“ぼっち状態” になってしまった。
◆いつも菜々緒似の彼女がペアに
「参加メンバーはみんな良い子たちなんで、菜々緒似の彼女に対するフォローがすごかった。私は放っておかれても困らないんだけど、少し寂しかった。しかも、特に私の好きな人が、過剰に菜々緒似に構ってあげている感じがして……嫌な予感がしました」
実際に、好きな男性と菜々緒似がペアとなり、ウォータースライダーや買い出しに行くなど、真緒さんは嫉妬してしまう。
「本当はそこのポジションは私が欲しかったのに……と思っても邪魔するわけにはいかないし、黙って見ていました。というか、見ているしかなかったんです」
◆付き合った経緯を聞いてみた
するとその数日後、好きな人から「俺ら付き合うことになったわ！」というLINEが届く。
「展開が早すぎだし、全く私の気持ちに気がついていなかったのか『お前が彼女を連れてきてくれたおかげだよ！ ありがとう！』とお礼まで言われてしまいました。なんだか拍子抜けしてしまいました」
真緒さんは自身の好意が彼に気づかれなかったことから、付き合った経緯を根掘り葉掘り聞いてみたという（なかなかのメンタル！）。
「失恋確定だから開き直って『何が良かったん？』と聞いてみました。すると、『性格とフィーリングかな？』と答えるんです。ありきたりな回答だと思って『でも、あの子好きなタイプと違くない？ ぽっちゃりじゃないじゃん！』とぶっこんでみたら……」
