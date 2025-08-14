◇第107回全国高校野球選手権第9日 2回戦 綾羽1−5横浜（2025年8月14日 甲子園）

初出場の綾羽（滋賀）は優勝候補の横浜（神奈川）に4回まで1−0とリードしながらも逆転負けし、3回戦進出はならなかった。

初回先頭の北川陽聖（3年）の遊撃内野安打に盗塁などを絡めて1死一、三塁とすると、山本迅一郎(3年)が右犠飛で先制。ただ、4回から相手投手が織田翔希（2年）に代わると流れが一変。5回に追いつかれ、6回には3番手の藤田陸空（3年）が連続死球からピンチを招き、自らの犠打野選と失策で2点を勝ち越された。

失策や四死球が失点に直結し、千代純平監督は「あの1点で勝てるとも思っていなかったですし、織田君を攻めきれなかった。野球ですからミスが失点につながってしまうのは仕方ない」としながらも「取られ方が全てミスというところで…。負けたような感じがしないというか、あまりにもミスが直接的に失点につながっちゃって。その分、選手たちのダメージも大きかった」と悔やんだ。

それでも、初出場で春王者相手に健闘。8日の1回戦、高知中央戦では延長10回タイブレークで制し、午後10時46分終了の史上「最遅」決着で甲子園初勝利を挙げた。大きな印象を残し、聖地を去った。