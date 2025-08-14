お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（32）が14日までにコンビのYouTubeチャンネルを更新。“次に来ると思うタレント”を明かした。

23年9月の動画で「次に来る女性タレント」としてせいやが発表した女優の今森茉耶が、今年のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に抜てき。「先見の明がある」として視聴者から「25年の次に来る女性タレント」を聞かれ、せいやは「いっぱいいますけど、最近は桜田ひよりさん」と答えた。

桜田は子役、モデルとしても活躍し、17年「咲―Saki―阿知賀編 episode of side―A」でドラマ初主演。フジテレビ「silent」やテレビ朝日「家政夫のミタゾノ」など人気ドラマにも出演している。

相方の粗品は「誰？全然知らんな」とピンと来ていない様子。せいやは「桜田ひよりさんはもう多分こっからグイグイ来る。見たことはあると思う。ちょっとずつCMとかも決めといた。俺の持てる力全てで押してます」と冗談交じりに語り、「朝ドラとか来るんちゃうかな。ヒロインとか。言ってる間にCM女王なるよ」と太鼓判を押した。

さらに粗品から「男性もいるんですか？」と聞かれ、「男性はね、浮所君」とジュニアの5人組「ACEes（エイシーズ）」の浮所飛貴を紹介。粗品は「なしちゃう？一応グループでやってはるやん」とツッコんでいた。