¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¥ã¥Ð¾î¡Ö³Ý¤±»ý¤Á¡×ÏÃÂê¢ª¿¿°ÕÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¡¢¤³¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤«¤é¡×
½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¹¤¤Ã♡¡©¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿ÀÈø¤ß¤ì¤¤¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î13Æü¤ËX¤Ç¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ïµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿»Å»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£·Ð°Þ¤â¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Ô¤®Êý¤âÈÈºá¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡×
¿ÀÈø¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï12Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¥ã¥Ð¾î¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬X¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤¬¡Öµ¬Ìó°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
13Æü¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¤â¤¬¤Ê¤µ¤ó¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸²èÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢µñÈÝ´¶¤ò¼¨¤¹¥Õ¥¡¥ó¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ß¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¤ß¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ê²Ô¤®Êý¤âÈÈºá¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¹¹¤ËÃë¿¦¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢²áµî¤Ë¿ÀÈø¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ò¼¤á¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖMC¤Ç¤¤¤Ä¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤Ë¤ã¤ó¤¹¤¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï"¤¸¤æ¤¦"¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò»¦¤µ¤ºÏÈ¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ë¤ã¤ó¤é¤·¤¯5¿Í¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Æ±Æü¤Ë¿ÀÈø¤µ¤ó¤âX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó»ä¤¬¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ïµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿»Å»ö¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤éÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼³Ý¤±»ý¤Á¡©¡ÖËÜµ¤¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤Æ»¡×¤À¤«¤é¤³¤½
¿ÀÈø¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¥ã¥Ð¾î¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¡¢
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Û¤É´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä«¤ÏÊÌ¤Î¥Ð¥¤¥È¡¢Ìë¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤È³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤ºÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡Ø¼ñÌ£¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤Æ»¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¡¢¤³¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¼õ¤±¤ÆX¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö±¿±Ä¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤â¹¥¤¤ä¤·¤³¤ÎÊý¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¹¥´¶»ý¤Æ¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤«¤ªÂÎ¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£