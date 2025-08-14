鬼越トマホーク、激しい衝突の末に辿り着いた境地とは？　初の公式本『鬼越トマホークの弱者のビジネス喧嘩術』

お笑いコンビ・鬼越トマホークによる初の公式書籍『鬼越トマホークの弱者のビジネス喧嘩術』（太田出版）が9月29日に刊行される。

【写真】『鬼越トマホークの弱者のビジネス喧嘩術』書影を見る

YouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」の登録者が50万人を突破した鬼越トマホーク。

本書では二度の解散と再結成を乗り越え、激しい衝突の末に辿り着いた「コンプレックスの受け入れ方」「負けることの格好良さ」、逆張りを個性とする「弱者の戦術」が描かれる。

■掲載予定内容（一部）・殴り合いの大喧嘩が「芸」になる・「半生を聞いてみよう」はなぜヒットしたのか？・「金を払わない1万人」より「金を払う100人」・「負けること」の格好良さ・「コンプレックス」を受け入れろ・「コンプラ」と「笑い」の共存は可能か？・あなたの存在そのものが「逆張り」なんです・スペシャル対談「鬼越トマホーク × 千原ジュニア（喧嘩芸の生みの親）」

■著者プロフィール鬼越トマホーク（おにごえトマホーク）吉本興業所属のお笑いコンビ。2010年結成、NSC東京校15期生。メンバーは良ちゃん（ボケ、1985年12月27日生まれ、長野県出身）と金ちゃん（ツッコミ、1985年11月6日生まれ、東京都出身）。「喧嘩芸」で注目を集め、バラエティ番組やYouTube「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」で活躍。毒舌とユーモアで人気。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）