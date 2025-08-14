第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身の公式ブログを更新。自宅の庭で草刈りに取り組む様子を紹介しました。



【写真を見る】【 花田虎上 】 「隙間時間で草刈りまさるくん出動！」 自宅庭の草刈りに奮闘 「容赦なく芝生は成長」





「容赦ない」というタイトルで投稿された記事では、「ちょっとゆっくり休みたいなぁと思っても容赦なく芝生は成長しますね」とコメント。花田さんは「隙間時間で草刈りまさるくん出動！」と記し、忙しい合間を縫って庭の手入れに取り組んだことを報告しています。





公開された写真からは、白いフェンスで囲まれた庭で、ゴーグルと手袋を着用し白いTシャツ姿で草刈り機を操作する花田さんの姿が確認できます。特に「プールを置いていたところの周りがかなり成長しました」と述べており、夏のレジャーで使用していたと思われるプール跡地周辺の雑草が伸びていたようです。





草刈り後の写真では、きれいに整えられた庭と、ほうきで集めた雑草を見つめる花田さんの満足げな様子が映し出されています。「スッキリ綺麗です」と作業後の達成感を表現していました。







この投稿に、「暑い中、働き者のお兄ちゃん、お疲れ様でした スッキリ、きれい！」「草刈りまさるくん出動で広いお庭の草刈りも出来て、スッキリですね」「花田邸のお庭は小まめなお手入れによって綺麗に保たれてますね」「春から秋にかけての芝生の成長は活発ですから伸びるのも早いですね」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】