お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が14日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。夏休みに沖縄・今帰仁村で開業したテーマパーク「ジャングリア沖縄」を訪れたことを明かした。

現地での交通情報に加え、アトラクションや施設の雰囲気などを伝えた。恐竜や絶景がテーマの大型施設だが、子供たちが反応したのは、ある乗り物だったという。「水陸両用の車に子供も乗ったことなかったから、水を走る時にむっちゃ楽しかったんですよ」と振り返った。

そして、子供たちに「あれの興奮を今度は浅草でも味わえるぞ」と言い放った塙。「水陸両用のバスがあるから、浅草に。川に入るやつ」と東京や横浜でも水陸両用バスがあることを伝えたという。すると、子供たちも乗り気のようで、「今度東京でやろうよって話をした」と続け、「子供が水入るのが凄い楽しかったって」と笑った。

相方の土屋伸之は思わず、「それだけやりたいんだ」と苦笑。パーソナリティーの清水ミチコも「ジャングリア行くことないよって」と突っ込みを入れ、塙も「わざわざ沖縄行かなくてもって」とかぶせていた。