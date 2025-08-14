30歳弟から「壊れた」とシャーペンの写真が…届いた理由に21万いいね「素敵」「2人ともええ子やで…」【ママリ】

姉から20数年前に誕生日プレゼントにもらったシャープペン

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、辻堂ゆめ(@YumeTsujido)さんの投稿ですしたエピソード。物持ちはいい方ですか？ゆめさんはある日、30歳の弟さんから「ついに壊れた」と突然シャープペンの写真が送られてきたそう。初めは思い出せずにいたそうですが、弟さんから告げられた正体に驚き…？姉弟の温かいエピソードにじんとくる投稿です。

皆さんは物持ちはいい方ですか？記念だからと大事に取っていたり、壊れずに使い続けていたり、年数を重ねるにつれ思い入れが出てくるものですよね。実家にはまだ子どものころの物が残されている、なんてこともあるのではないでしょうか。





投稿者・辻堂ゆめ(@YumeTsujido)さんはある日、30歳の弟さんから「ついに壊れた」と突然シャープペンの写真が送られてきたそう。初めは思い出せずにいたそうですが、やがて弟さんから告げられたその正体に驚き…？姉弟の温かいエピソードにじんとくる投稿です。

©YumeTsujido

30歳の弟から、「ついに壊れた」と突然写真が送られてきた。これは…？ と思ったら、「お姉ちゃんから小3のときに誕生日プレゼントにもらったシャーペン」とのこと。なんと……！

「ついに壊れた」と写真が送られてきたものは、ゆめさんが20数年前に誕生日プレゼントとして弟さんにあげたシャープペンでした。あげた方が忘れやすいのはもちろんですが「小3のときに誕生日プレゼントにもらった」とまで覚えているのはすごい。これはうれしいですね…！



この投稿には「シャーペン見て涙ぐんだの人生初めてです。ありがとうございます」「小3ってシャープペンシルにめちゃくちゃ憧れるお年ごろ。お姉ちゃんにもらってうれしかったんだろうな～😊」といったコメントが寄せられていました。プレゼントしたものを気に入って長く使ってもらえるなんて、本当に幸せなことですね。



なんとこちらの投稿はシャープペンのメーカーさんにも届き「PILOTのSPARKは生産終了になってしまったものですが、20年以上も使っていただけて、大変感激しております…誠にありがとうございます」といった、喜びの声が寄せられました。製造に関わった方にとってもうれしい、素晴らしい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）