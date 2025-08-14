ラジオパーソナリティーの牧泰昌さんが12日に死去していたことが分かった。73歳だった。STVラジオの公式サイトで報告された。

サイトでは「STVラジオ『牧やすまさ 路地裏のスピリッツ』のパーソナリティ 牧 泰昌さんがかねてより病気療養中のところ、令和7年8月12日に逝去されました。（享年73）」と伝えた。

「牧さんは、1979年『リクエスト大行進』から46年間に渡って、多くのリスナーの皆様に支持されながらパーソナリティとして活躍。『言葉は陽だまりよりもあたたかい』をモットーとして、ラジオを愛し、共感し合える番組を届けていただきました」と感謝した。

「謹んで哀悼の意を表し、お知らせ申し上げます」と追悼した。

「牧やすまさ 路地裏のスピリッツ」については2018年からパーソナリティーを務めていた。

＜これまでの主な出演番組＞

「リクエスト大行進」、「こちらヤンスタベスト１００」、「ラジオスクランブル」、

「アタックヤング」、「ホットスクランブル」、「夕やけジャーナル」、

「スーパースクランブル」、「どさんこラジオ」、「情報アライブ」など