■MLB エンゼルス 6−5 ドジャース（日本時間14日、エンゼル・スタジアム）

ドジャースは前半のリードを守り切れず、逆転負けの4連敗。西地区で同率首位だったパドレスがこの日勝利したため、ドジャースは首位陥落となった。

大谷翔平（31）は古巣エンゼルスを相手に“初の二刀流”で挑み、“投手・大谷”としては4回1/3、80球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振7、四死球0、失点4（自責点4）で勝ち負けなし。目標の5回を投げ切れず、無念の降板に。“打者・大谷”としては4打数1安打（1四球）。今季最長の12試合連続安打をマークしたが、球団タイ記録の5戦連発はならず。10試合ぶりの3三振を喫した。

ドジャースは前半の5得点を守り切れず、8回に逆転タイムリーを浴び4連敗。首位陥落となり、対エンゼルス戦は今季6戦全敗に。

WBC決勝戦（23年3月）以来となるM.トラウト（34）との注目の対戦は、2打席連続の見逃し三振で退け、大谷に軍配。明日休養日を挟み、16日から本拠地で首位を明け渡したパドレスを相手に、1ゲーム差で直接対決を迎える。

大谷は初回の第1打席でライトへいきなり三塁打を放ち、8月はここまで全12試合で安打をマーク。続くM.ベッツ（32）のタイムリーでさっそく先制のホームを踏み、両リーグ独走の115得点目を記録した。その後、女房役W.スミス（30）の15号2ランで3-0。

初回3者凡退に抑えた大谷は、2回は無死一塁で第2打席を迎え、カウント2−2からチェンジアップに空振り三振。その裏、T.ウェードにソロ本塁打を浴びるなど2失点。4回の大谷の第3打席は1死一・二塁の場面で、フルカウントからの四球。満塁の好機に、ベッツのこの試合2本目のタイムリー、2死満塁でスミスが押し出し四球で5-2とリードした。

移籍後、待望の初勝利をかけ、5回のマウンドに向かった大谷は、7番・レンヒーフォを空振り三振で1死を奪ったが、続く8番・オホッピーにはレフト前ヒット、9番・テオドシオにはライト前へポトリと落ちる不運なヒットで1死一、二塁のピンチに。ここで1番・ネトを相手に甘く入ったスイーパーをレフト線に運ばれて、2点タイムリーを浴び、5−4と1点差に詰め寄られた。ここでD.ロバーツ監督（53）がマウンドに向かい大谷は降板。

悔しい降板直後の6回は1死一塁で打席に立ち、3番手のA.チェイフィンを相手に、カウント2-2から7球目のスライダーに空振り三振。

8回、2死走者なしの第5打席はエンゼルス5人目、左腕のB.バークと対戦。カウント2ー2がら外角高めのストレートを自信をもって見逃したが、ストライクのコール。大谷も苦笑いを浮かべて、首を振りベンチに戻った。

その裏、ドジャースは無死一、二塁のピンチを招くと、エンゼルスベンチが送りバントをすると、ファーストとサードがチャージ。ショートのベッツはサードへカバーとサインプレーを見せて、ファーストのフリーマンが好フィールディングで三塁送球でアウト。しかし、E.エンリケスが2死満塁で8番・L.オホッピーにセンター前への2点タイムリーを浴びた。ここまで粘ってきたドジャースだったが5対6と逆転されてしまった。

9回はエンゼルスの守護神・K.ジャンセン（37）に抑えられて、今季エンゼルス戦は6戦6敗と屈辱の全敗。さらに4連敗でこの日、デーゲームで勝利したパドレスに首位を明け渡し、1ゲーム差の2位に陥落した。