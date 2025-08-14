歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、先輩ママたちからのアドバイスを求めています。



翔子さんは「胎動が楽しいです、双子それぞれいろんな場所で動いてくれる、これだけはいましか味わえない楽しみだなぁと！」と、妊娠中でしか味わえない感覚を一つ一つ確かめている様子を明かし「トントン、としたらトントン、と返してくれたみたい！」「キックゲーム成功、不思議だー！」と、交信を楽しんでいます。









一方で「とても怖くなってきたのですがインスタでも聞きます」「帝王切開はどれくらい痛かった？いつまで痛かった？」とフォロワーに呼びかけ。翔子さんは「双子なので計画帝王切開らしいのです。」「とはいえまだまだ1か月半以上あるんだけど」と、今から不安でいっぱいの様子で「様々な分娩、どれも乗り越えた皆様尊敬しかないよ」「どの方法も想像できないくらい痛いし母体ダメージ凄いでしょうに」と、先輩ママたちへのリスペクトを明かしています。









フォロワーからは、手術後の痛みを乗り切った経験談などが多く寄せられていて、翔子さんへのエールが送られています。

【担当：芸能情報ステーション】