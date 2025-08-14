テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が１３日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・高比良くるま、三谷紬アナウンサーが出演した。

「異性同士の友情は成立するのか？」という話題に、永野から「男友達が多いでしょう？」と聞かれた三谷アナは「多いです」と即答。

三谷アナは「ドバイ出身の男友達もいますし、宮古島出身の男友達もいますし。一次会、沖縄料理屋さんにその宮古島の子とかと集まって。みんなで沖縄料理で泡盛を飲んで。酔っぱらって、そのままカラオケ行って」と話した。

男友達をニックネームとともに紹介していく三谷アナに、くるまは「何人、名前出すんだよコイツ…」と苦笑。永野は「（男友達の）の彼女は妬かないの？きっと彼女は…」と心配した。

三谷アナは「付き合うタイミングで。私も例えば彼氏がいた場合。彼氏には『もう（異性の）親友がいて、その人と一緒に飲むのは、もう男友達として飲むから許してね』って」と恋愛感情と異性の友人関係は全く別だと話した。

永野が「それって成立する？それはアリなの？」と首を捻ると、くるまは「いや、それ言ったら許されるんじゃないですか？それで妬いちゃうような奴は、こういう（三谷アナのような）人たちと付き合わないですよ。ある程度、属性が噛み合ってないと、ここと付き合えないじゃないですか？まぶしすぎて」と話していた。