飼い主が「撮らずにはいられなかった…」毛づくろいする猫の姿に驚き「芸術作品レベルの丸さ」
「撮らずにはいられなかった…」
こんなポストをされたのは、まるぴとねこズ（@marupi_0901）さん。投稿されたのは、体をぎゅっと丸めて驚きのポーズを見せる猫ちゃんの姿です。見る人の目を引く独特の体勢と、なんとも言えない表情が魅力の一枚です。
「柔らかすぎてびっくりした…！」
「もはや芸術作品レベルの丸さ」
「撮るしかないやつ」
「壺から出てくる姿も見たい…」
猫ちゃんのお名前は、まる（あだ名はまるぴ）ちゃん。性格はマイペースだといいます。投稿されたまるぴとねこズさんにお話を伺いました。
ーーこのポーズはどんな状況で？
「トイレから出てきた後、毛づくろいをしているときです。いつものように毛づくろいをしているな〜と思って見ていたら、どんどんすごい体勢になっていき、このような姿になりました」
ーーこの瞬間を目にされたときは？
「猫ってこんなに丸まるんだ〜と思って、びっくりしました。私は体が硬いので、こんなふうに丸まろうとすると、負傷しそうです」
ーーこうしたユニークなポーズはいつも？
「普段は家のどこかで“落ちて”いて、その姿を記録しています。お気に入りのねこちぐら（我が家では“壺”と呼んでいます）から出てくる瞬間に“ぬぼ〜”っと出てくる、その時のパヤパヤした毛もお気に入りです。今回、毛づくろい写真を撮ってから、毛づくろいする姿にも注目するようになりました」
ーー撮影後の猫ちゃんは？
「いつもどおり毛づくろいを終え、ちょうどお昼時だったのもあり、ごはんの催促がありました…😂」
ーー飼い主さんが「特にかわいいな」と感じる時は？
「存在自体がかわいくて、日々感謝なのですが、まるのマイペースな行動や、常に自分の心地よいところでゆっくり過ごしている姿がかわいくて、癒されています。最近は夕食を作っているときに、近くで見守っていてくれるところがかわいくて、ありがたいです」
最後にまるぴとねこズさんは「今回は思わぬポーズでバズりましたが、普段は家のどこかに“落ちて”います。@__Spica0 のアカウントで毎日記録し続けているので、もしよければそちらもご覧いただけるとうれしいです」と話してくれました。
“まるくてマイペース”なまるちゃんの魅力が詰まった一枚。これからもきっと、思わず撮りたくなるような姿をたくさん見せてくれるはずです！
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）