＜全てが理想的に改善！＞【ユニクロ】人気男女兼用アイテムがレディース仕様で新登場「待ってた」「優れた着心地とシルエット、しかもお安い」「100点中95点」
今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は8月14日現在
* * * * * * *
男女兼用アイテムがレディース仕様で登場
今回、ご紹介したいのはズバリ「エアリズムコットンT/ノースリーブ」です。
毎シーズン、多様なTシャツが販売されるユニクロ。なかでも最近、SNSを中心にバズが起きているのが新登場のこのアイテムなんです。
実は似たアイテムで男女兼用仕様の「エアリズムコットンノースリーブTシャツ」はすでに発売されて好評を博していたのですが、それが各所の調整を加えたレディース仕様となって、先日新しく発売されたのでした。
さっそく「エアリズムコットンT/ノースリーブ」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…
＜コットンの見た目でサラリと快適な「エアリズム」の素材＞
＜伸びがよく快適な素材＞
＜着丈長めのヒップレングスとラウンドヘムデザインでタックアウトでも決まる＞
といった紹介が。
真：ユニクロ公式インスタグラムより
エアリズムといえば、抜群の快適性を誇る、機能性生地の代名詞的存在。しかもその素材を使った現在流行中のノースリーブシャツとなれば、人気が出るのも当然かも。
レビューに集まった声
続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。
写真：ユニクロ公式インスタグラムより
「サラサラの肌触り、下着が見えにくい脇の開き具合、ヒップが隠れる長さ、文句なし」
「エアリズムなので肌触りが涼しく、形もきれい。首周りも脇もちょうどよいサイズ」
「着心地とシルエットの良さ、その割にお安いお値段というところに感動し、初めて着たその日に追加オーダーしました」
「色褪せてきて新しいのがほしいと望んで数年、、、待ってた！やっと！！やっと出ました！！！ 定番化、お願いします！」
などなど、こちらも絶賛の嵐。またレディースアイテムとして細かい仕様が調整されたこともあり、口コミでは
「男女兼用ノースリーブが絶賛されていたので試着するも、どうにもフィットせず購入を見送り。 そんななかこちらの商品が発売されて即決。気になっていた生地の風合い ・袖ぐりの開き具合 ・襟ぐりのライン …すべてが理想的に改善され、さらに裾のラウンド具合や着丈の長さまで好みにぴったりに。100点満点中95点」
「雑誌に掲載されていた男女兼用ノースリーブ目当てで来店。店員さんから『レディースもありますよ』と言われてこちらの商品と両方試着しました。結論、こちらのエアリズムコットンTノースリーブが私には合っていました」
といった声が早速集まっていました。
お値段も控えめ
とにかく購入した方から、その着心地もデザインも賞賛の声多数。
そのユニクロの「エアリズムコットンT/ノースリーブ」は現在、税別1500円にて発売中です。
カラーは＜ホワイト＞＜ブラック＞＜ベージュ＞＜ネイビー＞の計４色。
サイズはXSから3XLまでの7種が展開していますが、XS・XXL・3XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとのこと。
この夏、活躍してくれそうなユニクロの「エアリズムコットンT/ノースリーブ」。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。
＜出典・写真＞
・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより