¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂç¿¹¸µµ®¤ÎÆÈ¾§¤Ë¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¡¡ËÌÂ¼¾¢³¤¡õÆ£Æ²Æü¸þ¤È·ëÂ«¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¡¢Ï»¸¶±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡Ë¤Î¡ÈÉñÂæ¤Å¤¯¤ê¡É¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Âç¿¹¸µµ®¤¬¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¡¡¡È¿ó¡ÉËÌÂ¼¾¢³¤¤¬ÁÏºî¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¼è¤êÌá¤¹
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÈÖÄ¾Á°¤Þ¤Ç½¤Àµ¤äÊÑ¹¹¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤ÉñÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢3¿Í¤¬¼ê¤ò½Å¤Í¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥È¥ê¥ª¡×¡Ö¸ÄÀ¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Âè99²ó¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹±é¤¸¤ë¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤¬¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤òÆÈ¾§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¤«¤é·àÃÄ°÷¤Î¹ç¾§¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎ®¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²ÎÀ¼¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¡Ö°ì¸À°ì¸À¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶»¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤ËÄ°¤±¤¿¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤½¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ£Æ²±é¤¸¤ëÏ»¸¶¤ÏÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤±é½Ð²È¤Ö¤ê¤Ç¾ì¤ò°ú¤Äù¤á¡¢ËÌÂ¼±é¤¸¤ëÌø°æ¤ÏÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀ©ºî¤ËË×Æ¬¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÅ·ºÍ¤Ã¤×¤ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ó¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë