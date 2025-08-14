¡Ö±£¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡×17ºÐ´õ¶õ¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿¿åÃå»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤Û¤Ü´°À®¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×
²Æì¤Î³¤¤Ç¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤È¿ù±ºÂÀÍÛÉ×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ(¤Î¤¢¡¢17)¤¬Âç¿Í¤Ó¤¿¹õ¤¤¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ°´ê¤ÎÃÝÉÙÅç¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢²Æì¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤òËþµÊ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤¤¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤òÆ¬¤ËÉÕ¤±¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö17ºÐ¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤³¤Î²Ä°¦¤¤¤µ⋯¤Ï¤Û¤Ü´°À®¤µ¤ì¤Æ¤ëÍÍ¤Ë»×¤¨¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤á¤Ê¤Î¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡×¡ÖÄÔ¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¾®¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£