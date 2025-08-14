ソウル銅メダリスト・小谷実可子、19歳迎えた俳優の娘・宮下結衣と親子2ショット「可愛い」「娘さんも母親譲りで綺麗」
ソウル五輪・シンクロナイズドスイミング銅メダリストの小谷実可子(58)が13日、自身のインスタグラムを更新。「娘の19回目のバースデー」と報告し、娘で俳優の宮下結衣（19）との親子ショットを披露した。
【写真】「可愛い」「娘さんも母親譲りで綺麗」19歳迎えた娘・宮下結衣＆小谷実可子の親子ショット
小谷は「夏は仕事で留守が多く、なかなかハッピーバースデーできないのですが、今年は前半留守していた分、今日は久しぶりにおうちでお祝いすることができました」と話し、宮下の誕生日を祝う様子をとらえた親子ショットを3枚投稿した。
その写真の中には、宮下の大好物だという「不二家のショートケーキ」「サーティワンバラエティパックアイス」「明月堂の葛バー」に囲まれて親子で笑顔するショットも。「プレゼントはスタバカード」だったことも明かした。最後には「あと何年お祝いできるかなぁ、、、」と素直な母心をつづり締めくくった。
なお、宮下は誕生日当日となる12日のTBS系『ラヴィット！』（月〜金／前８：00）でバラエティ＆生放送に初出演。小谷の娘であると紹介されると、スタジオやネットで反響を呼んだ。自身のインスタでは「初めはがちがちに緊張していましたが、本当に温かいラヴィットメンバーの皆さんのおかげで楽しんでやりきる事ができました！」「幸せな誕生日になりました ありがとうございました！」と感謝の気持ちをつづっている。
これらの投稿に対し「おめでとうございます」「来年から、一緒にお酒が飲めますね」「娘さんも母親譲りで綺麗」「真夏生まれなのですね！」「結衣ちゃん、可愛い」「ラヴィット見ましたよ」「バラエティー初めてなのにリアクション良かったです」など、さまざまなコメントが寄せられている。
【写真】「可愛い」「娘さんも母親譲りで綺麗」19歳迎えた娘・宮下結衣＆小谷実可子の親子ショット
小谷は「夏は仕事で留守が多く、なかなかハッピーバースデーできないのですが、今年は前半留守していた分、今日は久しぶりにおうちでお祝いすることができました」と話し、宮下の誕生日を祝う様子をとらえた親子ショットを3枚投稿した。
なお、宮下は誕生日当日となる12日のTBS系『ラヴィット！』（月〜金／前８：00）でバラエティ＆生放送に初出演。小谷の娘であると紹介されると、スタジオやネットで反響を呼んだ。自身のインスタでは「初めはがちがちに緊張していましたが、本当に温かいラヴィットメンバーの皆さんのおかげで楽しんでやりきる事ができました！」「幸せな誕生日になりました ありがとうございました！」と感謝の気持ちをつづっている。
これらの投稿に対し「おめでとうございます」「来年から、一緒にお酒が飲めますね」「娘さんも母親譲りで綺麗」「真夏生まれなのですね！」「結衣ちゃん、可愛い」「ラヴィット見ましたよ」「バラエティー初めてなのにリアクション良かったです」など、さまざまなコメントが寄せられている。