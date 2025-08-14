ユージ、「ロレックス」を“クロムハーツ”でカスタマイズ「最高すぎる組み合わせ」
タレントのユージ（37）が14日、自身のインスタグラムを更新。クロムハーツで“カスタマイズ”したロレックスを公開した。
【写真】「素敵です」クロムハーツでカスタマイズしたロレックス
「最近は小ぶりの時計が好きです。探していた1987年（生まれ年）の34mmロレックスを見つけ、クロムハーツに納品。さらにカッコよくなって帰ってきました。最高すぎる組み合わせ。ちょっと早めの誕生日プレゼントって事で」とつづり、カスタマイズしたロレックスを披露している。
時計の文字盤を囲むリング状のパーツには、航空機のエンジンが回転する様子を模したデザインが施されているといい、「カッコいいよね！今のロレックスにもあればいいのに。ビンテージ感がたまらない あー嬉しい」と喜びを共有した。
この投稿にファンからは「腕時計素敵ですね〜!!」「生まれ年の時計のカスタマイズ!!素敵です」とコメントが寄せられている。
【写真】「素敵です」クロムハーツでカスタマイズしたロレックス
「最近は小ぶりの時計が好きです。探していた1987年（生まれ年）の34mmロレックスを見つけ、クロムハーツに納品。さらにカッコよくなって帰ってきました。最高すぎる組み合わせ。ちょっと早めの誕生日プレゼントって事で」とつづり、カスタマイズしたロレックスを披露している。
時計の文字盤を囲むリング状のパーツには、航空機のエンジンが回転する様子を模したデザインが施されているといい、「カッコいいよね！今のロレックスにもあればいいのに。ビンテージ感がたまらない あー嬉しい」と喜びを共有した。
この投稿にファンからは「腕時計素敵ですね〜!!」「生まれ年の時計のカスタマイズ!!素敵です」とコメントが寄せられている。