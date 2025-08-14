アンビスＨＤ、上期経常が29％減益で着地・1-3月期も32％減益

アンビスホールディングス <7071> [東証Ｐ] が8月14日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期第2四半期累計(24年10月-25年3月)の連結経常利益は前年同期比29.2％減の38.1億円に減り、通期計画の82.6億円に対する進捗率は46.1％となり、5年平均の47.9％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比13.9％減の44.5億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比32.1％減の19億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の26.8％→14.4％に大幅低下した。



株探ニュース

