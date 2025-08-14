【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１３日（日本時間１４日）、古巣のエンゼルス戦に先発投手１番指名打者で出場し、右肘手術からの復帰後最長の４回１／３を投げて５安打４失点、無四球、７奪三振で、球数は復帰後最多の８０球だった。

打者としては一回に右翼線三塁打を放って４打数１安打、３三振だった。

ドジャースは八回に逆転を許し、５―６で敗れた。４連敗で、４月２７日以来のナ・リーグ西地区２位に転落した。エンゼルス戦は今季６戦全敗。ダルビッシュ有と松井裕樹の所属するパドレスが西地区首位に浮上した。

メジャー移籍時から６季プレーした古巣の本拠地エンゼルスタジアムで、大谷が移籍後初の先発を果たした。右肘の靱帯（じんたい）を損傷し、エンゼルス時代の最後の登板となった２０２３年８月２３日以来、約２年ぶり。大谷は「たくさんの思い出があるスタジアム。もちろん好きな球場の一つだし、その中で今日登板できたというのは、自分のステップアップとしてもいい一日だった」と振り返った。

一緒に戦ってきた元チームメートに対して投げ込む中で特に注目されたのは、２３年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）決勝以来となった３番トラウトとの対戦だった。「１番いい打者だと思うので、自分の持てるものの中でベストな球を投げなければいけない」と大谷。一回は９９マイル（約１５９キロ）近い直球で押し、最後はスイーパーで見逃し三振を奪った。四回は、この日最速の１００・７マイル（約１６２キロ）の直球を外角低めに決め、再び見逃し三振に仕留めた。

一方で、予定されていた五回は投げきれなかった。一死から８、９番に連打を浴びると、ネトに左翼線に２点二塁打を許した。リードが１点に縮まり、勝利投手の権利を得るまであと２アウトだったが、降板となった。

ドジャースは逆転負けで首位から陥落。休養日を挟み、１５日（日本時間１６日）からは首位に浮上したパドレスとの３連戦に臨む。大谷は「接戦で惜しいゲームができている一方で、勝ち切れていない部分はプレッシャーとか焦りみたいなものがある」とチームの雰囲気を明かした。その上で、「明日、休みを挟んで、大事な試合が続くので、切り替えてしっかり集中したい」と力を込めた。