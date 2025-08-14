北海道・知床の羅臼岳で８月１４日午前、登山客の男性がクマに襲われました。



男性の安否はわかっていません。



登山客の男性がクマに襲われたのは、斜里町の羅臼岳です。

午前１１時すぎ、「友人がヒグマに襲われた」と警察に通報がありました。



警察によりますと、登山客の２０代とみられる男性が通報者の男性と２人でいたところ、クマに襲われ、やぶの中に引きずりこまれたとみられています。





通報した男性は逃げて無事でしたが、クマに襲われた男性の安否はわかっておらず、警察はこのあとハンターと入山し、救助に向かうということです。

羅臼岳は現在入山が規制されていて、警察のヘリコプターが標高５５０メートル付近に残された登山客を救出しています。



知床財団によりますと、羅臼岳の登山道では１２日の朝も、登山客がクマに遭遇し付きまとわれていて、７月以降、人を怖がらないクマが相次いで目撃されていました。





今回の被害をまとめました。



