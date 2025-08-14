セイファート、上期経常は98％減益で下振れ着地

セイファート <9213> [東証Ｓ] が8月14日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比97.7％減の200万円に大きく落ち込み、従来予想の2500万円を下回って着地。

通期計画の6700万円に対する進捗率は3.0％となった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益は6500万円の黒字(前年同期は5900万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比39.7％減の7300万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の16.3％→11.9％に低下した。



株探ニュース

