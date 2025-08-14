【オーケーの今週のチラシ】冷凍餃子に冷やし中華など...夏休みに助かるオトク商品がたっぷり！

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

関東地域（綾瀬店は除く）が対象の8月11日号から、一時的に安く仕入れることができた"さらにお買い得な商品"をピックアップして紹介します。

食器用洗剤や衣料用洗剤もオトクに

今週は、冷凍食品、チルド飲料、消耗雑貨まで、ストック買いしたい商品が多数値下げ中。夏休み中の家事を支えてくれるはずです。

●マルマツ　浜松餃子　青しそ（生餃子）　30個（600g）
商談時使用売価各1413円のところ723円に。

●ニチレイ　今川焼　あずきあん　5個
商談時使用売価669円のところ278円に。

●スジャータめいらく　ホテルレストラン仕様コーヒー（無糖・甘さひかえめ）　各1000ml
メーカー希望小売価格各356円のところ246円に。

●あわしま堂　塩豆大福　粒あん　5個
メーカー希望小売価格270円のところ178円に。

●NISSIN（日清）　日清の冷し中華（しょうゆだれ・ごまだれ）　各3人前
商談時使用売価各507円のところ209円に。

●フジッコ　ふじっ子煮　ごま昆布　74g
メーカー希望小売価格311円のところ189円に。
なお、しそ昆布、こもち昆布（各63g）も同値段です。

●小川製麺所　山形のとびきりそば（乾麺）　150g×3束
メーカー希望小売価格570円のところ376円に。

●デルモンテ　リコピンリッチ　トマトケチャップ　485g
商談時使用売価534円のところ239円に。

●Calbee　ポテトチップス　超薄切り　こだわりしお味　40g
商談時使用売価226円のところ104円に。
なお、のりしお味も同値段です。

●LION　システマハブラシ　しっかり毛腰タイプ　超コンパクト　ふつう　D41　1本
商談時使用売価343円のところ184円に。

●Kao（花王）　キュキュット　クリア除菌（食器用洗剤）　詰め換え用　特大サイズ　700ml
商談時使用売価699円のところ294円に。

●Kao（花王）　アタックZERO（衣料用洗剤）　つめかえ用　810g
商談時使用売価1383円のところ768円に。

●P＆G　アリエール（衣料用洗剤）　つめかえ用　1720g
商談時使用売価2590円のところ877円に。

この他にも、新発売のレトルト食品や飲料、お盆休みの集まりにぴったりな和生菓子まで、お買い得商品が目白押し。この機会をお見逃しなく。

※価格はすべて会員現金払い（税込）です。

