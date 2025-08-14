【オーケーの今週のチラシ】冷凍餃子に冷やし中華など...夏休みに助かるオトク商品がたっぷり！
食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。
関東地域（綾瀬店は除く）が対象の8月11日号から、一時的に安く仕入れることができた"さらにお買い得な商品"をピックアップして紹介します。
食器用洗剤や衣料用洗剤もオトクに
今週は、冷凍食品、チルド飲料、消耗雑貨まで、ストック買いしたい商品が多数値下げ中。夏休み中の家事を支えてくれるはずです。
●マルマツ 浜松餃子 青しそ（生餃子） 30個（600g）
商談時使用売価各1413円のところ723円に。
●ニチレイ 今川焼 あずきあん 5個
商談時使用売価669円のところ278円に。
●スジャータめいらく ホテルレストラン仕様コーヒー（無糖・甘さひかえめ） 各1000ml
メーカー希望小売価格各356円のところ246円に。
●あわしま堂 塩豆大福 粒あん 5個
メーカー希望小売価格270円のところ178円に。
●NISSIN（日清） 日清の冷し中華（しょうゆだれ・ごまだれ） 各3人前
商談時使用売価各507円のところ209円に。
●フジッコ ふじっ子煮 ごま昆布 74g
メーカー希望小売価格311円のところ189円に。
なお、しそ昆布、こもち昆布（各63g）も同値段です。
●小川製麺所 山形のとびきりそば（乾麺） 150g×3束
メーカー希望小売価格570円のところ376円に。
●デルモンテ リコピンリッチ トマトケチャップ 485g
商談時使用売価534円のところ239円に。
●Calbee ポテトチップス 超薄切り こだわりしお味 40g
商談時使用売価226円のところ104円に。
なお、のりしお味も同値段です。
●LION システマハブラシ しっかり毛腰タイプ 超コンパクト ふつう D41 1本
商談時使用売価343円のところ184円に。
●Kao（花王） キュキュット クリア除菌（食器用洗剤） 詰め換え用 特大サイズ 700ml
商談時使用売価699円のところ294円に。
●Kao（花王） アタックZERO（衣料用洗剤） つめかえ用 810g
商談時使用売価1383円のところ768円に。
●P＆G アリエール（衣料用洗剤） つめかえ用 1720g
商談時使用売価2590円のところ877円に。
この他にも、新発売のレトルト食品や飲料、お盆休みの集まりにぴったりな和生菓子まで、お買い得商品が目白押し。この機会をお見逃しなく。
※画像は公式サイトより。
※価格はすべて会員現金払い（税込）です。
