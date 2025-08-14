【ハッピーセット「ポケモン」第2弾：購入制限について】 8月14日 発表

日本マクドナルドは8月14日、ハッピーセット「ポケモン」第2弾において、購入制限の実施を発表した。

ハッピーセット「ポケモン」は、8月9日に行なわれた「ポケモンカードキャンペーン」において、一部の消費者による転売を目的とした大量購入などが発生。これを受けて、同社は「ハッピーセット販売に関する大切なお知らせと当社の対応について」を公開していた。

8月15日より販売開始となるハッピーセット「ポケモン」第2弾では購入制限を実施。1グループ1会計、3セットを上限とし、モバイルオーダーやマックデリバリーにおいても同様の購入制限を行なう。また、4セット以上の注文はキャンセル処理が行なわれるほか、一部店舗および時間帯ではモバイルオーダーおよびマックデリバリーの利用を制限する。

同社は「このたびの購入制限により、日頃よりお子さまやお孫さま、ご友人とのお食事を楽しみにされているお客様にご不便をおかけしてしまうことを大変心苦しく思っております」とコメント。今後の販売方法や対策は、継続的に見直し改善を図るとしている。

