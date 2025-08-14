Photo: Haruki Matsumoto

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

家族や職場でのエアコン温度設定って難しくないですか？ 暑がりの人はもっと下げたいし、寒がりの人は温度を高めにしたいといった感じで全員の満足できないことも多いですよね。

そこで試してみたのが、冷凍ペットボトルや氷で周囲マイナス7度の涼風を生み出す「ドライクーラー」というアイテム。扇風機以上、エアコン未満のちょうどいい涼しさを自分だけで使えるのがポイントです。

電気代もほぼ気にならず、使う場所も自由自在。冬には温風対応もできるので、けっこう便利ですよ！ 実際に使ってみたレポートになっているので、参考にしてみてください。

【好評につきアンコール！】電気を使わないエコな冷風機「ドライクーラーVer3」 20,690円 machi-ya割 5%OFF machi-yaでチェック

デスクや足元に涼を届けるマイクーラー

Photo: Haruki Matsumoto

こちらが今回使った「ドライクーラー」。大きな水筒のような見た目とサイズ感で、デスクや足元にも置きやすいのがポイント。

Photo: Haruki Matsumoto

本製品がどうやって冷風を作るのヒミツがこちら。中身は熱伝導率に優れたアルミヒートシンクになっており、中心に入れた冷却媒体からの熱（冷たさ）を風にして届けてくれます。

冷却媒体の推奨は冷凍ペットボトルですが、他にも氷や冷水を直接入れてもOK。

Photo: Haruki Matsumoto

冷却媒体を入れたらあとは本体天面で操作をするだけ。送風温度、バッテリー残量、風量が簡単に確認できました。

Photo: Haruki Matsumoto

本体は充電式（USB Type-C）で使う場所を選ばないのもポイント。

冷風は投入する媒体によって代わりますが、最大で約3時間持続。充電は最大8時間持続するので、自宅であれば複数の冷凍ペットボトルを用意しておけば在宅ワーク中もずっと快適ですよ。

周囲マイナス7度のちょうどいい涼しさ

Photo: Haruki Matsumoto

今回は推奨の冷凍ペットボトルでトライ。投入後すぐヒートシンクに冷気が伝わり、霜が降りて冷えていく様子が見れました。

Photo: Haruki Matsumoto

送風直後は室温と同じ27度でただの送風でしたが、徐々に冷えていき最終的には室温からマイナス7度の冷風に！

筆者は冷却媒体を入れるヒートシンク部分が室温と同じぬるい状態でやったので少し時間がかかりましたが、先に水などで内部温度を下げておくと早く効果が出るそうです。

Photo: Haruki Matsumoto

肌に当たる風は明らかに扇風機よりも冷たくて心地良かったです。

Photo: Haruki Matsumoto

ヒートシンクがきちんと冷やされていることが重要なので、使い始めは冷たいものをたくさん入れてあげると良いかと思います。冷凍ペットボトルだけでなく、氷と冷水を同時に入れると一気に冷却できましたよ。

ベッドサイドや車中泊、キャンプにも

Photo: Haruki Matsumoto

今回はデスクで使ったレポートでしたが、寝室利用もオススメです！ 3時間の冷風サーキュレーター的存在なので、エアコンだと冷えすぎるという人にはちょうどいいかと。

Image: flukeforest

部屋全体を冷やすような性能はありませんが、テントや車中泊といった狭い空間では活躍してくれそうです。電気代も高い昨今ですので、パーソナルスペースだけ冷やしたいときには便利ですよ！

執筆時点では一般販売予定価格から5％OFFの20,690円（税・送料込み）からオーダー可能でしたので、みなさんも活用してみてください。

【好評につきアンコール！】電気を使わないエコな冷風機「ドライクーラーVer3」 20,690円 machi-ya割 5%OFF machi-yaでチェック

＞＞冷媒に電気を使わないエコな冷風機。湿気を出さないドライクーラーVer3

Source: machi-ya