メジャーリーグの取材をしていると、こちらが日本人記者だと気づいた選手に「いずれ日本でプレーしてみたいんだ」と声をかけられることがある。ガーディアンズのスーパースター、ホセ・ラミレス内野手もその1人だが、昨季39本塁打＆41盗塁をマークするなど今が全盛期のスーパースターの真意は正直疑わしかった。一方、よりシリアスに興味を示しているように感じられたのが、レッドソックスの剛腕リリーバー、アロルディス・チャプマン投手である。

7月下旬、ドジャースとの対戦時にチャップマンはこう話していた。

「いずれ1年間くらい、日本でもプレーしたいんだ。メジャーではあと何年？分からないけれど、2、3年後くらいかな」

今季のチャップマンは50試合を投げて3勝2敗21セーブ、防御率1.18と好調。オールスターにも選出された。37歳にして、4シームの平均球速は98.5マイル（約158・5キロ）、2シームは同99.7マイル（約160・4キロ）。全盛期にはMLB史上最速の105.8マイル（170.2キロ）を投げてギネスブックにも載った怪物左腕は健在ぶりを印象付けている。それほどの名リリーバーが、なぜキャリアの最後に日本で投げたいのか？

現在のチャプマンはSSK社のグラブ、スパイクを着用している。サイズ45（欧州表記。日本換算では29.5cm程度）のスパイクは特注で作ってもらっているとのことで「気に入っているよ。キューバの代表チームでプレーしていた時代から使用している。当時は日本製を使っている選手が多かったからね」と笑顔だった。

メードインジャパンの道具になじみがあるというだけではない。アリエル・ミランダ投手、アルフレド・デスパイネ外野手ら日本でプレーする友人たちからも日本球界の話を聞き、興味を持ってきたのだという。「日本のベースボールは少し種類が違うけど、質は高いと聞いている。ただ日本に行くというだけではなく、私の速球を見せたいね」

レッドソックスとは1年契約だが、今季の働きぶりを見る限り、来季もメジャーのどこかのチームから好オファーを受け取るに違いない。だとすれば、本人の言葉通り、来日があるとしても数年後か。それでも史上最速左腕のNPB入りは夢のある話である。

「The Missile（ザ・ミサイル）」と刺しゅうの入った日本製のグラブを持ち、チャプマンが日本のマウンドに立つ日。どのチームに所属することになろうと、大きな売り物になるはずだ。この気さくな剛腕が、その時まで100マイルの速球を保っていてくれることを願いたくなるのは筆者だけではないのだろう。（記者コラム・杉浦大介通信員）