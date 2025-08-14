

ファーウェイ「Pura 80」シリーズ3モデル（筆者撮影）

【写真で見る】Pura 80 Ultraが搭載する世界初のデュアル望遠カメラ

ファーウェイが日本で最後にスマートフォンを出したのは今から約5年前の2020年5月だった。市場撤退以前、ファーウェイの製品はカメラ性能を含め高い評価を受けていたが、今ではそのことを覚えている人も少ないかもしれない。

だが、ファーウェイは海外市場では引き続きハイスペックな製品を出し続けている。今回、紹介する「Pura 80 Ultra」はアップルやサムスンの上位モデルを凌駕するほどのカメラを搭載した高性能なスマートフォン。これを無視して業界を語ることはできないだろう。

アイコニックなデザインの切り替え望遠カメラ

Pura 80シリーズは「Pura 80」「Pura 80 Pro」「Pura 80 Ultra」の3モデルが登場する。いずれの製品も背面デザインは3つのカメラをトライアングルデザインの台座の上に搭載した特徴的な外観だ。このデザインは1年前に発売された「Pura 70」シリーズを踏襲しており、ファーウェイのフラッグシップカメラフォンのイメージを表す特徴的なデザインとなっている。

ちなみに中国メディアの情報などによると、「Pura 70」シリーズは2024年4月の発売以降、2025年7月までに約1300万台を売り上げたという。毎月の平均販売台数は約90万台であり、中国国内でも1機種の販売台数としては記録的な数だ。

中国では街中を歩けばこのモデルを持っている人をよく見かけるし、実は日本に来る中国からのインバウンド旅行者のスマートフォンを見ると、背面がトライアングルデザインカメラの「Pura 70」シリーズであることも珍しくない。

今回の新製品「Pura 80」シリーズはこの大ヒット製品の後継モデルだ。最上位モデルの「Pura 80 Ultra」は機能・性能・デザインに優れたファーウェイ史上最高の製品であり、2025年6月に中国で発売された後、7月末から8月にかけアジアや中東で販売が始まった。前モデルに引き続き日本での発売予定は一切ないが、それが残念だと思えるほど完成度の高い製品になっている。

「Pura 80 Ultra」の最大の特徴は望遠カメラだ。最近のスマートフォンの望遠レンズはプリズムを使い光を90度曲げレンズの実質長を増やす「ペリスコープレンズ」を搭載している。

「Pura 80 Ultra」は1つの光学センサーの上でこのプリズムをスライドさせることにより、3.7倍と9.4倍、2段階の望遠を利用可能にした。精密な位置合わせが必要なセンサーを動かす機構は世界初であり、ファーウェイの技術力の高さを改めて思い知らされる。



世界初のデュアル望遠カメラ（筆者撮影）

一般的なスマートフォンなら望遠を2つ搭載する際、センサーとレンズを2組用意する必要がある。しかもそれぞれがペリスコープレンズならばスマートフォン内部に多くの空間を必要とし、また本体重量も増してしまう。

ところが「Pura 80 Ultra」は実質的に4つのカメラを搭載しているにもかかわらず、本体重量とサイズは3つのカメラを搭載する他のモデルと同等に納めているのだ。

高性能なカメラにAI機能も強化

メインの広角カメラは大型の1インチセンサーを搭載し、ダイナミックレンジは「16EV」と前モデルより4段階拡大した。さらにファーウェイが開発したカメラのイメージング技術「XMAGE」により最適な色表現を実現している。逆光でも白とびせず人物の肌の色を自然に表現したり、夜間撮影でもノイズを抑えると共に派手さを抑えつつ鮮やかな色表現が可能だ。

また物理的な絞り羽根をf/1.6からf/4.0まで0.2段階で可動可能で、より自然なボケの表現や美しい光芒を写し込むこともできる。

物撮りなどでは逆に前後にピントの合った写真が求められるが、可変式絞りは一般的なスマートフォンでは難しい「ボケの無い」撮影も可能なのである。この可動式絞りは下位モデルの「Pura 80 Pro」「Pura 80」にも搭載されており、ファーウェイのカメラフォンの特徴の1つとなっている。

Pura 80シリーズのカメラは積極的にAIを取り入れており、シーン判別などに活用しプロレベルの撮影を可能にしている。

近年のスマートフォンはAI機能強化の潮流が加速しており、その機能を支えているのがチップセットに内蔵されたAI用プロセッサ「NPU（Neural Processing Unit）」の存在だ。NPUによりスマートフォン内部で高効率かつ高度なAI演算が可能となり、画像処理や自然言語理解など、多様なインテリジェント機能が進化している。

実はNPUをチップセットに本格的に搭載したのはファーウェイであり、2017年秋に子会社が開発したチップセット「Kirin 970」に搭載。それ以降ファーウェイのスマートフォンのAI機能は年々進化が続いているのだ。

Pura 80シリーズでは集合写真で各自の最適な表情を自動選択し合祀する「AIベストエクスプレッション」、撮影した写真に写り込んでしまった不要なオブジェクトを消去する「AIリムーブ」、カメラがよく使う機能をワンタップで呼び出せる「AIスマートコントロールボタン」など、カメラ周りの機能でもAIを多数活用。

ほかにも通話時の騒音をAIが除去する「AIノイズキャンセリング」、手のひらの動きで画面操作する「AIジェスチャー」などの機能も搭載している。



発表会ではAI機能も多数説明された（筆者撮影）

スマホ本体だけではないファーウェイの技術

「Pura 80 Ultra」は5170mAhのバッテリーを搭載している。一般的なスマートフォンよりやや容量が大きい程度だが、急速充電は高速な100Wに対応、さらに無線充電でも80Wと高速な充電に対応する。

日本ではシャオミのスマートフォンなどが「神ジューデン」の名前で急速充電をアピールしているが、ファーウェイも負けてはおらず、実はこの分野ではシャオミより先に高い技術を開発している。

さて、本体の外観を見てみよう。「Pura 80 Ultra」はゴールドとブラックのゴージャスな雰囲気の背面仕上げとなっている。カメラ部分には放射状のラインが入っており、光の当たり方で表情を変える美しい仕上がりだ。またブラックモデルはカメラのレンズ先端にゴールドのリングをあしらった「黒＆金」という高級感あふれるルックスとなっている。

「Pura 80 Ultra」の価格はAPAC地域向け発表会の行われたタイでは4万9990バーツ、約22万8000円であり、価格にふさわしい外観と言えるだろう。

「Pura 80 Ultra」の望遠カメラを一般的なシングルカメラに変更した「Pura 80 Pro」はベーシックなブラックとホワイトに加え、中華圏の製品らしいレッドモデルも加わる。

深みのある色合いながら、「真っ赤」とはまた異なる色合いは男性でも持ちたくなる映える色合いに仕上げられている。このレッドカラーは「Pura 80」シリーズ全体の「顔」としてイメージカラーにもなっている。なお「Pura 80 Pro」はレッドモデルのみ「Pura 80 Ultra」同様に、カメラバンプに放射状のラインが入っている。



中国メーカーらしい「Pura 80 Pro」のレッドモデル（筆者撮影）

ところで「Pura 80」シリーズは画面に保護ガラスを貼らなくとも傷がつきにくいという。これはファーウェイが開発したKunlun Glassというガラスをディスプレイに採用しているからだ。「Pura 80 Ultra」のクリスタルアーマー・Kunlun Glass第二世代は従来比で耐落下性が25倍、傷への耐性が16倍向上。

「Pura 80 Pro」「Pura 80」の採用するKunlun Glass第二世代は落下耐性が20倍向上している。ファーウェイはスマートフォン本体だけではなく、このようにガラス素材まで自社開発しているのだ。保護フィルムや保護ガラスを不要とすることから、それらの廃棄物を減らすこともできる。

「技術のファーウェイ」で存在感を示す

バンコクで行われた「Pura 80」シリーズ発表会の直後、市内のショッピングモールにあるファーウェイストアやポップアップストアを数店舗回ってみたが、平日昼間にもかかわらず新製品を試しに来るバンコク市民の数を多く見かけた。

グローバル販売モデルはOSにAndroidベースのEMUIを採用しており、グーグルサービスも一部制限があるものの利用できることからバンコクでも気になる消費者は多いのだろう。

再び中国国内の報道を見てみると、「Pura 80」シリーズの中国での販売数は好調であり、今のペースが続けば前モデルを抜くことは確実だと言われている。ファーウェイはほかにも折りたたみモデルで2つ折り、3つ折りと複数のラインナップを持ち、さらにPura以外のシリーズの製品も多く、今後も中国国内を中心にスマートフォンの販売台数は好調を維持するだろう。

好調なファーウェイのスマートフォン事業であるが、唯一の不安要素といえばアメリカ政府からの規制が続いていることだろう。しかし「Pura 80」シリーズの完成度を見ると、政治的な力を技術力で克服しようと本気で製品開発に取り組んでいる姿勢が感じられる。日本で製品を見ることは難しいが、ファーウェイの革新的な技術と情熱には今後も大きな期待が寄せられるだろう。



バンコク市内のポップアップストア（筆者撮影）

（山根 康宏 ： 携帯電話研究家・ジャーナリスト）