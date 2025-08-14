大富豪じゃなくても乗れるチャンス！

世界各国で開発が進められており、大阪万博でもお披露目されたeVTOL（垂直離着陸機）。各社いろんなデザインや技術で競い合っていますが、イマイチ実用化していないんですよねぇ。

いろんな壁があるんでしょうけども、そろそろ乗ってみたいものです。

もし買ったら3000万円くらい

ロンドンの企業Elevate Racingの「AirKart（エアカート）」は、F1レーシングカーから着想を得た速そうなデザイン。低空飛行のレースや趣味用に作られ、最高時速100kmで最高高度は地上400mを、最長15分間飛ぶ性能を持っています。もし購入すると19万9000ドル（約2933万円）とかなりの高額！ ハイパーカー並のお値段です。

go-kart in the air: formula 1-inspired eVTOL flies in the sky as personal racing vehicle https://t.co/6mIly866kf pic.twitter.com/F1VzUpDuMA - designboom (@designboom) August 11, 2025

でも買ったら自動的にエリートクラブという会員になり、購入者たちとのレースやイベント、座談会などに参加できる特典が付属します。会員権はオマケみたいなものでしょうけども、優越感に浸れる同志たちと語らうのは楽しいでしょうね。

レンタルしたら安っ！

さすがに3000万円近いお金は用意できないし、もし買っても保管や飛行場所はどうすんの？ ってなりますよね。そういう方々には、なんと249ドル（約3万6700円）でレンタルできるサービスがあります。

Image: Elevate Racing

飛行するのは専用コースにて、1回につき充電寿命の15分間だけ。時間で考えると割高と感じるかもしれませんが、ここだけの体験を誰より先にできるのは魅力ですよね。国によっては免許不要で乗れるので、公式サイトで予約すれば手ブラで行ってサクっと楽しめると思います。

Although we keep hearing about eVTOL aircraft, barriers such as high prices and regulatory approval may always limit their widespread use. That shouldn't be a problem for the AirKart, though, as it could be rented and flown by anyone at dedicated closed-course race tracks.… pic.twitter.com/LEV8ARUg5e - New Atlas (@nwtls) August 8, 2025

安全性は大丈夫

「地に足がついていないVTOL機はちょっとコワいかも…」、と思うのは仕方がないでしょう。ですが最先端のGPSとLiDERおよびアルゴリズムが、事故らないよう常時サポートしています。

操縦は完全自律飛行と完全手動操縦が選べ、初心者はボタン1発でEasyFlyモードを起動し、障害物を避けながら飛ぶことも可能。上級者はスポーツモードで、自動回避ナシというスリリングな飛行も楽しめます。

もし事故ったら修理代がタイヘンですが、操縦席は強くて軽いカーボンファイバー製でモノコック構造と、クラッシュでグッチャリいく可能性は低そうです。

人生経験としてアリかな

たとえ15分間だけでも、遊園地のゴーカートより100倍楽しいと思います。お小遣いを握りしめて、1日3回くらいトライしたいくらい。お金も飛んでっちゃいますね！ でも初心者は完全自律飛行モードでしょうから、操縦ナシで座ってるだけでしょうけどねぇ。

ちなみにレンタルのコースは、2027年後半にアメリカ、カリブ諸島、ヨーロッパ、中東、アフリカで作られるとのことです。

