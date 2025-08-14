渡邉美穂、膝上ミニスカから美脚披露「スタイル抜群」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】元日向坂46で女優の渡邉美穂が13日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露した。
【写真】渡邉美穂、膝上ミニスカから美太もも全開
渡邉は黒のTシャツに白のミニスカートを合わせたコーディネートを披露。美しい脚のラインが際立つスタイリングで、手にはお面を持ち、お祭りを楽しんでいる様子がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「美脚」「似合ってる」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「見とれちゃう」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
