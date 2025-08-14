西野カナ、ミニ丈衣装で美脚披露「まっすぐで理想」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】歌手の西野カナが13日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニドレス姿を公開した。
【写真】西野カナ、ミニ丈衣装で美脚披露
西野は「6変化」とコメントし、12日公開の楽曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」のミュージックビデオのオフショットとして、ゴールドのスパンコールが輝くミニドレスを着用した姿を披露した。膝上丈のドレスから美しい脚のラインがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「変身ぶりがすごい」「まっすぐで理想」「美しい脚」「キラキラしてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】西野カナ、ミニ丈衣装で美脚披露
◆西野カナ、美しい脚際立つミニドレス姿を披露
西野は「6変化」とコメントし、12日公開の楽曲「マジカルスターシャインメイクアップ☆」のミュージックビデオのオフショットとして、ゴールドのスパンコールが輝くミニドレスを着用した姿を披露した。膝上丈のドレスから美しい脚のラインがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「変身ぶりがすごい」「まっすぐで理想」「美しい脚」「キラキラしてる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】