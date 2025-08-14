西野未姫、2週間分の離乳食作りの様子公開「尊敬」「頑張ってて偉い」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】元AKB48で現在はママタレントとして活動する西野未姫が13日、自身のInstagramを更新。離乳食作りの様子をVLOG形式で公開し、反響が寄せられている。
【写真】西野未姫「抱っこしながら作るの大変」リアルな子育ての様子
離乳食幼児食コーディネーターの資格を取得している西野は、「離乳食作る1日をVLOGにしてみました」と2週間分の離乳食を一気に作る様子を動画で紹介。食材の買い出しから始まり、長女のにこりちゃんがぐずると抱っこしながらキッチンで調理する姿も公開し、「抱っこしながら作るの大変」とコメントを添えて育児の大変さをリアルに伝えている。
この投稿に、ファンからは「尊敬」「頑張ってて偉い」「素敵なママ」「たまにはママも息抜きしてくださいね」「可愛い親子2ショット」といったコメントが寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女を出産。育児と仕事を両立しながら、バラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆西野未姫、赤ちゃんを抱っこしながら離乳食作り
