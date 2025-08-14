『しあわせな結婚』第１部完結へ！“父”段田安則「私個人のみどころは“走るところ”」

脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。

本日8月14日（木）、同ドラマの第5話が放送される。

【映像】緊迫のラスト170秒…ネルラ（松たか子）が衝撃発言

前回放送の第4話は、これまで胸に秘めてきた過去と向き合う決意をした原田ネルラ（松）が、父・鈴木寛（段田安則）に、「15年前、布勢夕人（玉置玲央）を殺したのは、お父さん？」と静かに問いかける衝撃的なラストで幕を閉じた。突然浮上した新たな“容疑者”・寛は、一体何を語るのか――。

第1部が完結する第5話で、物語は新たな局面を迎えることになる。

◆父娘を演じる松＆段田からコメントが到着

第4話のラストから続く第5話の放送を前に、父娘を演じる松＆段田からコメントが到着。

とてつもない緊張感の漂うシーンで段田と向き合った松は、「ネルラに『お父さんが殺したの？』と聞かれて、段田さんの目がピクッとしたのを、私はそのとき気づかなかったんです。でも放送を見たらピクッとしていて！ 視聴者の皆さんの驚きと期待、両方に応える芝居をあの一瞬でやってのけておられて、“お父さんすごい！”と思いました」と尊敬のまなざしを送りつつ、「皆さんにはまだまだ段田さんに翻弄されてほしい」と第5話へ期待が高まるコメント。

一方の段田も「何やら得体の知れない不思議なネルラ…この難しい役は松さんだからできているんだと思います」と松を大絶賛。

さらに、「4話のラストシーンや5話冒頭の“ひょっとしたら…”と思っているネルラと寛の腹の探り合いが、演じていても楽しかったです。注目して観ていただきたいです」と、みどころを語っている。

「家族みんながこの15年はなんだったんだろうと考え始めます。お父さんがお父さんになれて、娘は娘になれる…そんな素敵な時間も流れますので、じっくり観ていただきたいです」と松が語った第5話では、15年前の事件の前に起きていた“ある出来事”も描かれるとのこと。

段田が「私個人のみどころは、“走るところ”（笑）」と教えてくれたシーンにも注目だ。

◆松たか子（原田ネルラ・役）コメント

段田さんが、大石さんの世界観、そして何とも言えないムードを持ったセリフを生き生きとしゃべられている姿を目の当たりにして、大石さんが“日本の宝”だとおっしゃっていたとおり、すごく素敵だなと思いました。

テレビでご一緒するのはほぼ初めてですし、舞台では夫婦の役をやったこともあるんですが、今回はお父さん（笑）。いざご一緒してみると、いい意味で力の抜けた雰囲気や安心感、そしていろいろなことを想像させるお芝居が素晴らしいです。

完全に怪しいんですが、それも含めてスルッとすり抜けていくような感じが段田さんからにじみ出ているので、すごく面白いです。

4話の最後、ネルラに「お父さんが殺したの？」と聞かれて、段田さんの目がピクッとしたんです。私はそのとき気づかなかったんですが、放送を見たらピクッとしていて！

それが計算なのかはわからないんですが、視聴者の皆さんの驚きと期待、両方に応える芝居をあの一瞬でやってのけておられて、“お父さんすごい！”と思いました。きっと皆さんも、驚きつつも“やっぱりそうなの!?”と思われたのではないでしょうか。皆さんには、まだまだ段田さんに翻弄されてほしいですね。

5話は“家族だけど…家族ゆえに…”という、いろんな想像ができる回だと思うんですが、家族みんながこの15年はなんだったんだろうと考え始めます。いろいろなことが明らかになっていくほど、視聴者の皆さんにも鈴木家の特殊な環境を楽しんでいただけるのではないかと思います。

お父さんがお父さんになれて、娘は娘になれる…そんな素敵な時間も流れますので、じっくり観ていただきたいです。

そして黒川は、時間経過も含めてとても謎の多いキャラクターですよね。でも、彼なりにすごく濃い15年を過ごしてきているんです。はたから見ると“なかなかそこまでできないよね”というところまで、すごく思い詰めて過ごしてきたんだと思います。

私が言える立場じゃないんですが、“どうかひとつ、彼のこともわかってあげてください”という気持ちになってしまいます（笑）。ぜひ5話もお楽しみください！

◆段田安則（鈴木寛・役）コメント

ちょっと不思議なネルラという人物、この何やら得体の知れない難しい役は、松さんだからできているんだろうなと思います。たかちゃんとは舞台では夫婦の役などを何度か一緒にやったんですが、映像作品でちゃんと目を見てしゃべるのは初めてだから、いまだに恥ずかしくてしょうがないです（笑）。

4話のラスト、見てくださった方は“おとっつぁん怪しいぞ”と思っていますよね？ はたして寛は犯人なのか、もしくは何かしらに噛んでいるんじゃないのか…ということが5話でジワジワとわかってきますので、ぜひ放送を観ていただきたいですね.

最近、小説でも本でも、親子の情や夫婦の情、男と女の物語というよりも、“犯人は誰なんだろう？”と考える推理小説を読むようになったので、4話のラストシーンや5話冒頭の“ひょっとしたら…”と思っているネルラと寛の腹の探り合いが、演じていても楽しかったです。注目して観ていただきたいですね。

そして5話には、若い頃の寛が登場します。若いつもりでやったんですが、どうなっているのでしょうか…（笑）。自分は若いつもりだけど、見たらおじいさんだったりするんだろうなと、私もちょっと楽しみです。

事件のことも徐々に明らかになっていくし、あの事件の前に何があったのか、というようなことも描かれます。ちなみに私個人のみどころは、“走るところ”です（笑）。ぜひ5話も楽しんで観てください。