ハン・ソヒ、タトゥーチラリ 美背中際立つドレスショット公開「女神みたい」「綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/14】韓国の女優ハン・ソヒ（Han So-Hee）が13日、自身のInstagramを更新。美しい背中があらわになったドレス姿の写真を公開した。
【写真】ハン・ソヒ、美しい背中際立つドレス姿披露
夕暮れの空をバックに背中が大きく開いたドレスを着用した横顔ショットを披露した。レースやビーズで装飾されたエレガントなドレスから美しい背中のライン、そして脇腹のタトゥーがのぞき、幻想的な光の中で撮影されたアーティスティックな仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「女神みたい」「背中が美しい」「芸術的な写真」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
