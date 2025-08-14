花田虎上、妻＆娘たちとの貴重“家族”ショット「お兄ちゃんイイ顔」「横綱パパ」 妻・倉実さんが公開
元横綱 若乃花・花田虎上の妻・倉実さんが14日までに自身のインスタグラムを更新。家族で旅行を楽しんだことを報告した。
【写真】お姉ちゃんの身長がパパと同じ!?…貴重な家族ショットを公開した花田虎上
倉実さんは「We Love Disney 夏のディズニーに家族で行けるなんて」と書き出し、「何事も勢いは大切ですね 姉妹2人で乗れるようになったので夫婦2人は途中から休憩→移動→休憩 ディズニーだとしてもフルで動くことが難しいお年 あんなに活動的だった自分がこうなるなんて 夢の国は暑い時でも夢の国 楽しかったー」と続け、満面の笑みを浮かべる夫・虎上ら家族４人でのショット披露した。
この投稿には「笑顔が輝いています」「お兄ちゃんイイ顔」「横綱パパさんほんとに優しい」との反響が寄せられている。
花田は、前妻の美恵子さんと1994年に結婚し、子ども4人を授かるも、2007年に離婚。倉実さんとは08年に再婚し、百華さん、桃果さんが誕生している。
