肉好きよ、集結！「肉祭2025in日比谷公園」彩り豊富な肉料理やドリンク、スイーツまで堪能
【女子旅プレス＝2025/08/14】東京・日比谷で肉料理の祭典「肉祭2025in日比谷公園」が、2025年9月13日（土）〜15日（月・祝）の3日間にわたり開催される。
「肉祭」は、全国から厳選された肉の名店が集結し、趣向を凝らしたメニューの数々を提供するフードイベントで、前回の5月の「肉祭2025in等々力緑地」開催時には5日間でおよそ75,000人の来場者数を記録した。
今回の「肉祭」には、多くの注目店舗が出店する。年間1万食以上を売り上げる店の人気メニュー「豚たん刺し」を提供するもつ焼き煮込み 三六や、自家製のオニオンソースをかけて味わう「熟成リブステーキ」のステーキとドイツビール マーベリックス、肉の旨味が詰まった「大判厚切り牛タン串」が自慢の大判牛タン串本舗など、肉好きにはたまらない食欲を刺激するラインナップが勢ぞろい。
北海道小樽のソウルフード「若鶏半身揚げ」のなるとキッチンや、SNSで話題の「チーズステーキサンド」のD’sチーズステーキなど、個性豊かなメニューが目白押しだ。
さらに、A5ランク和牛を使った肉寿司や、ジューシーな馬肉ステーキ、ごろっとラフテーが入った沖縄焼きそばなど、和牛から馬肉、郷土料理まで幅広いジャンルの肉料理が楽しめる。
肉料理のお供には、ドイツ直輸入のビールや、「遠野麦酒ZUMONA」の遠野産のホップを使用したクラフトビールなど、こだわりのドリンクが多数提供される。また、通常は高級ホテルやレストランでしか味わえない、幻のワインの無料試飲コーナーも登場する。
食後のデザートには、阿蘇ミルクを使用した「ASOMILKソフトクリーム」や、西通りプリンの「ポシェ」など、絶品スイーツが口直しにぴったりだ。
会場では、フォトジェニックな写真が撮れるフォトスポットが前回に引き続き設置されるほか、DJやアーティストによるライブステージも開催。タイムテーブルなど、詳細は後日発表される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催日時：2025年9月13日（土）〜15日（月・祝）の3日間
時間：10:00〜18:00
会場：日比谷公園にれのき広場（東京都千代田区日比谷公園1）
【Not Sponsored 記事】
